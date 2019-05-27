Ким насправді були "дятлівці": спливли сенсаційні дані

Група під керівництвом Ігоря Дятлова, яка загинула на однойменному перевалі, виконувала спецзавдання, пов'язане з секретними випробуваннями СРСР ракет Р-12 на Уралі.

Таку думку "АіФ" висловив винахідник і дослідник таємниці загибелі туристів Вадим Скібінський з міста Снєжинськ. Він упевнений, що знайшов пояснення всіх загадок даної історії, і відновив ланцюжок подій.

За його словами, керівник групи ще зі школи захоплювався радіо. Це стало його спеціалізацією і на перевалі він повинен був зафіксувати точку і час проходження ракети. Скібінський вважає, що всі факти вказують на те, що "дятлівці" виконували спецзавдання.

Група Дятлова Politeka

"Прикривав же групу Семен Золотарьов, який приєднався до туристів в останній момент. Упевнений, це була людина зі спецслужб і спеціалізувався саме на таких завданнях. Невипадково раніше він брав участь у походах на Кавказі, а саме на півдні розташований космодром Капустін Яр. А тут Золотарьов раптово виявляється на Уралі – це явно було завдання", – запевнив дослідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що група загинула в результаті вибуху суміші парів спирту з повітрям у наметі.

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