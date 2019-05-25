Кара небесна: у Росії за ніч сталися два землетруси

У ніч на 25 травня у Дагестані ( Росія ) було зафіксовано два землетруси.

Інформацію про це розповсюдило місцеве Головне Управління МНС. Так, за даними відомства, перший землетрус магнітудою 4,4 було зафіксовано о 01:34 за київським часом.

"На території республіки зафіксовані коливання земної кори, епіцентр в п'яти кілометрах від населеного пункту Халімбек-аул Буйнакського району, на глибині 10 кілометрів", – сказано в повідомленні.

Землетрус в Дагестані Скріншот із відео

Підземні поштовхи відчувалися в містах Буйнакськ, Махачкала і Каспійськ.

Другий раз землетрус магнітудою 2,3 зафіксували о 02:44 за київським часом. Його епіцентр, згідно з повідомленнями від МНС, знаходився в 3,5 кілометрах від населеного пункту Халімбек-аул Буйнакського району, на глибині 1 кілометр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північному сході Китаю у провінції Цзілінь стався землетрус магнітудою 5,1.

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