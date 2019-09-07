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8 вересня • оновлено в 11:20
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"Стріляє грязьовий вулкан": учений попередив про небезпеку Кримського мосту

18т Читати матеріал російською

Кримському (Керченській) мосту загрожує ціла низка суто природних чинників, один з яких – грязьовий вулканізм.

"У районі, де побудований міст, раз на 7-8 років стріляє грязьовий вулкан". Про це OBOZREVATEL розповів російський гідрогеолог Юрій Медовар.

У цьому контексті він розповів про недавній випадок грязьового вулканізму, зафіксований на узбережжі Азовського моря. "Чоловік, який з року в рік рибалив в одному і тому самому місці, розповів, що одного разу прийшов туди і побачив, що на 2 метри вгору піднялася глина. Грязьовий вулкан викинув величезний обсяг глини".

Кримський міст

Кримський міст

Кримський міст

"Це серйозна річ", – запевнив науковець. І додав, що потужності такого вулкана може бути достатньо для того, щоб обвалити Кримський (Керченський) міст.

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Вчений також наголосив: фахівцям із самого спочатку було зрозуміло, що місце, де був споруджений міст, не підходить для подібних важких конструкцій. Перш за все, за рахунок хитких грунтів.

"Треба було думати головою", – наголосив учений.

Як приклад ігнорування геологічних умов під час спорудження того чи іншого об'єкта він нагадав про набережну, яка була побудована до Олімпіади в Сочі – "її змило через 4 роки".

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Нагадаємо, раніше Юрій Медовар перерахував усі ризики для Кримського моста, а також пояснив, чому в цьому місці його не можна було споруджувати.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що Кримський міст усе більше просідає, в результаті чого глибина Керченської протоки зменшується.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Юрій Медовар
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Новини Росії
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Медовар - специалист по строительству очистных сооружений для свинарников. Как раз подходит в министры для УкРуины.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Мост, Медовар - блин, соскучился. Ностальгия какая-то.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Грязевые потоки из епача Медовара гораздо чаще хлещут,этот питор конкретно на грывню подсел,платить видно стали меньше,рыготина реже выходит,дяденька бесплатно фонтаны не пускает,потрошит рагулей потихому.
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