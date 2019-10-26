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26 жовтня • оновлено в 08:08
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"Вбили під стінами Кремля": відома письменниця розповіла про "феномен Зеленського" в Росії

7.3т Читати матеріал російською

На даному політичному етапі в Росії обрання президентом людини з шоу-бізнесу, як це сталося з шоуменом Володимиром Зеленським в Україні, неможливе.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала відома російська письменниця Людмила Улицька. За її словами, там дуже добре підготовлені силові структури – армія і Росгвардія і швидше за все, буде приготована м'яка передача влади.

"Я була в великому захваті, коли в Україні вибрали Зеленського. Нарешті у великій країні до влади прийшла людина не політична. А то ці політичні тварини, ці чоловіки в багатотисячних піджаках, з пещеними, ботекснимі обличчями мені дуже не подобаються. Але на жаль, в Росії "феномен Зеленського" неможливий, занадто сильні силовики", – підкреслила Улицька.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Комсомольська правда

Незважаючи на це, за її словами, її особисто артист в президентському кріслі влаштував би більше, ніж учень вищої партійної школи або КДБ.

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"Академік Сахаров, до речі, мріяв, щоб Росією правили технарі або економісти. І у нас був прекрасний Борис Нємцов, якого вбили під стінами Кремля. Він міг би бути першою особою держави, він був розумний, веселий, дотепний і не був схиблений на багатстві. У нього не було 10 вілл в різних точках світу, йому це було нецікаво", – згадала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Олександра Мороза, якщо російський президент Володимир Путін вирішить не брати участь на наступних виборах 2024-го року і вибере собі наступника, то в цьому списку буде 6-7 людей.

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Тема
Вибори в Росії
Особи
Людмила Улицька Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Совсем из ума выжила. Есть ли хоть в одной развитой стране лидер клоун? Немцов ни когда бы не набрал более 12%, слишком хорошо люди запомнили воришек из 90 ых Улицкая об этом прекрасно знает
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну уж нет!!! Клоуны в правительстве, пусть будут на Украине. Нам такого нафиг не нужно. И про "прекрасного Немцова" тоже повеселило)))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
улицкая...Это кто??Чем она известна в России?
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