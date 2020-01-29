Історик назвав найбільшу трагедію Росії

Російський історик Андрій Зубов заявив, що керівництво Росії знаходиться в "ситуації нездоланої помилки", продовжуючи ототожнювати себе зі сталінським режимом.

Так він прокоментував в блозі OBOZREVATEL реакцію Кремля на слова президента України Володимира Зеленського про те, що до Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів. "Якщо Росія – це продовження сталінської держави, тоді зрозуміло, що людям прикро, люди ображені", – зауважив історик.

"Абсолютно правий Зеленський і поляки і абсолютно неправий Пєсков з тієї простої причини, що дійсно змова двох тоталітарних режимів стала прямим приводом до війни, що розпочалася 1 вересня 1939 року. Інші винні побічно, а сталінський режим і гітлерівський режим винні безпосередньо. Якби Сталін не підписав пакт з Ріббентропом, то війни б не було. Це очевидно як двічі два", – підкреслив він.

Адольф Гітлер, Йосип Сталін http://thiswas.ru/novejshee-vremya

Зубов звернув увагу на те, що держави, які брали участь у Другій світовій війні, сьогодні кваліфікують ті події як злочин і помилку, але як щось, "до чого народ не має стосунку зараз". Зокрема, "країнами, що подолали минуле", є Німеччина і Україна, – сказав історик.

У той же час він констатував, що режим в Росії продовжує ототожнювати себе зі сталінським режимом і перебувати "в ситуації нездоланої помилки". "Помилки, яку вони вважають зовсім і не помилкою, а правильними діями. І тоді, відповідно, вони опиняються поза всього цивілізованого світу", – зауважив історик.

"Росія, на жаль, залишається в своєму минулому. І це найбільша трагедія Росії", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни і подальших трагічних подій. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав ці слова образливими "для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали своє життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі, від фашизму".

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