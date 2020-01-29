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29 січня • оновлено в 09:51
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Історик назвав найбільшу трагедію Росії

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Російський історик Андрій Зубов заявив, що керівництво Росії знаходиться в "ситуації нездоланої помилки", продовжуючи ототожнювати себе зі сталінським режимом.

Так він прокоментував в блозі OBOZREVATEL реакцію Кремля на слова президента України Володимира Зеленського про те, що до Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів. "Якщо Росія – це продовження сталінської держави, тоді зрозуміло, що людям прикро, люди ображені", – зауважив історик.

"Абсолютно правий Зеленський і поляки і абсолютно неправий Пєсков з тієї простої причини, що дійсно змова двох тоталітарних режимів стала прямим приводом до війни, що розпочалася 1 вересня 1939 року. Інші винні побічно, а сталінський режим і гітлерівський режим винні безпосередньо. Якби Сталін не підписав пакт з Ріббентропом, то війни б не було. Це очевидно як двічі два", – підкреслив він.

Адольф Гітлер, Йосип Сталін

Адольф Гітлер, Йосип Сталін

http://thiswas.ru/novejshee-vremya

Зубов звернув увагу на те, що держави, які брали участь у Другій світовій війні, сьогодні кваліфікують ті події як злочин і помилку, але як щось, "до чого народ не має стосунку зараз". Зокрема, "країнами, що подолали минуле", є Німеччина і Україна, – сказав історик.

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У той же час він констатував, що режим в Росії продовжує ототожнювати себе зі сталінським режимом і перебувати "в ситуації нездоланої помилки". "Помилки, яку вони вважають зовсім і не помилкою, а правильними діями. І тоді, відповідно, вони опиняються поза всього цивілізованого світу", – зауважив історик.

"Росія, на жаль, залишається в своєму минулому. І це найбільша трагедія Росії", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни і подальших трагічних подій. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав ці слова образливими "для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали своє життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі, від фашизму".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Йосип Сталін Дмитро Пєсков Володимир Путін Андрій Зубов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Історія
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Хронолoгия переписывания истории Западом 1945г. СССР, Стaлин — герои, фашиcты — yбийцы. 1961г. СССР — герой, Стaлин не совсем хороший, фaшисты — yбийцы. 1985г. СССР — не совсем герой, Стaлин — плохой, нaциcты yбийцы, но среди них были неплохие. 1991г. СССР — не герой, Стaлин — yбийца, нaциcты неплохие, но среди них были yбийцы. 2000г. СССР — oккупант, Стaлин — yбийца, нeмцы хорошие и если бы не Стaлин среди них не было бы yбийц. 2007г. СССР oккупант и проиграл бы вoйну если бы не США, Стaлин — извeрг, нeмцы вообще защищались. 2020г СССР начал вторую мирoвую вoйну и строил кoнцлагеря, нeмцы пытались его остановить.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ещё один бредун
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Semenov Igor
Semenov Igor
""Россия, к сожалению, остается в своем прошлом. И это величайшая трагедия России", – резюмировал он." --- Полностью согласен с автором - Россия находится еще в том прошлом, в том заблуждении, в котором она пытается до сих пор верить, что украинский народ просто заблуждается, а в душе он нам практически кровный брат и истинный друг. И многие в России верят, что украинский народ опять обманулся на последних выборах или его обманули. Но если даже это так, то если опять обманули миллионы человек, то разумнее всего поднимать в этом случае вопрос об адекватности самого населения этой территории. Но думаю, что не обманули и население этой территории целенаправленно выбрало на последних выборах себе и президента и Раду подавляющим большинством голосовавших. Ну выбрали и выбрали - наслаждайтесь украинцы в полном объеме своим выбором....
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