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21 лютого • оновлено в 10:23
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Олена Риковцева
Олена Риковцева
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Интервью Путина – пример настоящего журналистского позора

4.7т
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Вот пример настоящего журналистского позора. В ТАССе придумали выкладывать Путина кусочками. Они каждый день будут резать его по кусочку, а целиком выложат 26 марта, в 20-ю годовщину его прихода к власти. Интервью к этому времени конечно протухнет и лопнет, как банка со старыми консервами, разбрызгивая во все стороны литры ботокса.

Но конечно не в кусочках журналистский позор, и не в консервах. А в том, что когда речь идет о Путине, то каким бы ни было твое имя в журналистике, твоя работа в данном случае - внимать и кивать. Кивать и внимать.

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Вот он сидит и порет, Путин, в этом клипе, что это украинские националисты разорвали светлые отношения с Россией в ущерб интересам обеих экономик, и человеческих связей и т.д. и т.п., и все это выгодно всяких их западным хозяевам, которые хотят разделить Украину и Россию, поскольку не хотят видеть "глобального конкурента" в их объединенном лице, и поэтому "будут делать все, чтобы нас растаскивать"!

И конечно по-хорошему любой нормальный журналист должен был слушать-слушать все это, а потом хлопнуть себя по коленке и сказать:

- Бл*дь! Мы у них Крым тяпнули! Мы! Мы к ним на Донбасс влезли! Мы! Какое на х*р "растаскивают"?!

Но этот ничего не сказал. Потому что в данном случае он никто и звать его никак.

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Автор
Олена Риковцева Олена Риковцева
Теми
Інтерв'ю Путіна Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Рыковцевой
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Рыковцева - Вот пример настоящего журналистского позора......
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Путин сказал совершенную правду. Укронацисты сочиняли антироссийские фейки и хотели разорвать отношения с Россией и до Крыма. Поэтому когда выбор потерять всю бывшую УССР , или потерять ее не лучшую часть без Крыма и Донбасса - лучше потерять часть
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