"Інакше відповість за тисячі трупів": журналістка розкрила гру Путіна

Президент Росії Володимир Путін навряд чи повністю відмовиться від влади, адже інакше йому доведеться постати перед судами за загибель десятків тисяч людей.

Таку думку в інтерв'ю "Белсат" висловила польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх, автор книги "Вова, Володя, Володимир. Таємниці Росії Путіна", яка 15 років працювала в Росії і за розслідування була номінована на Нобелівську премію миру в 2005 році.

Кристина Курчаб-Редліх fakt.pl

На питання журналіста про те, яку гру Путін задумав зараз, проводячи кадрові перестановки в уряді і нібито готуючись залишити посаду глави держави, вона відповіла, що він не може відмовитися від влади за двома причинами.

Одна з них – психологічна. "Він нічого іншого не має, просто не живе. У нього немає великої родини. Має двох доньок, але у них своє життя, дуже пов'язані з ним, але не це для нього важливо. Він хоче володіти світом, і для нього життя без самої великої влади взагалі не існує. На це можна подивитися з психологічної, історичної точок зору", – зазначила Курчаб-Редліх.

Другою причиною журналістка вважає відповідальність за загибель десятків тисяч людей. "Якби ця людина на одну хвилину залишився без імунітету, до нього прийшли б усі можливі суди світу. Він буде відповідати за 150 тисяч чеченських трупів. Вважається, 250 тисяч за все, але це обидві війни чеченські. Скільки в одній війні загинуло, скільки в інший, важко сказати, але 42 тисяч дітей там загинуло. А скільки калік, скільки божевільних, скільки зламаних життів", – зауважила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Тетяна Станова заявила, що Путін збирається піти з посади президента РФ, тому що боїться повторити долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Але повністю відмовлятися від влади він не має наміру. Вона вважає, що Путін стане керувати країною неофіційно.

Путін задумав внести зміни до Конституції РФ. Це сталося після резонансної відставки прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Експерти вважають, що таким чином він має намір залишатися неофіційним лідером країни до кінця життя.

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