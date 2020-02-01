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1 лютого • оновлено в 17:01
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Вадим Лукашевич
Вадим Лукашевич
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Илон Маск в шоке? В России создадут новую ракету-носитель

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О чудо! Новый рекорд отечественной космонавтики.

Госкорпорация "Роскосмос" и Минобороны России одобрили новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" - "Ангара А5М" с повышенной грузоподъемностью, отвечающую требованиям военного ведомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Роскосмос и министерство обороны России согласовали новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" - "Ангара А5М. Ожидается, что новая модификация ракеты-носителя появится в 2024 году и будет отличаться улучшенными энерго-массовыми характеристиками", - сказал собеседник агентства.

Илон Маск в шоке? В России создадут новую ракету-носитель

В сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что ракета "Ангара-А5" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны РФ. Ракета "Ангара-А5М" необходима для доведения грузоподъемности до прописанных в техническом задании требований Минобороны.

Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.

В декабре 2014 года с космодрома "Плесецк" был осуществлен первый пуск ракеты "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. Второй пуск "Ангары-А5", также с макетом спутника, планируется в середине 2020 года.

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Казалось бы, хорошая новость. Но!

Работы по космическому ракетному комплексу тяжелого класса "Ангара" начались постановлением правительства РФ от 15 сентября 1992 года. Напишу год прописью - тысяча девятьсот девяносто второго года, т.е. более 27 (Двадцати семи) лет назад. За это время - почти три десятилетия (!) ракета в рамках начавшихся летно-конструкторских испытаний была запущена только однажды - 23 декабря 2014 года, т.е. более 5 (Пяти) лет назад. В ходе этого пуска ракета не смогла подтвердить заявленные характеристики...

И вот - свершилось! Наконец-то Минобороны согласовал с разработчиком (Роскосмос в лице Центра им. Хруничева) вариант ракеты - "Ангара-А5М", который нужен заказчику. И все бодро рапортуют, что единственный заказчик получит требуемое в 2024 году, т.е. еще через 4 (Четыре) года от сегодняшнего дня. И через 32 (Тридцать два) года после начала работ над проектом. Это реально рекорд в мировом ракетостроении - как говорится, столько не живут.

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PS: в момент начала работ над "Ангарой" 21-летний американец Илон Маск был еще студентом. И пока мы онанировали с "Ангарой", он сумел создать единственную летающую сейчас супертяжелую ракету Falcon Heavy грузоподъемностью в разы больше, чем вожделенная "Ангара-А5М", которая появится у родины космонавтики через четыре года.

Как говорится, "большое видится на расстоянии". И если смотреть с точки зрения истории, оперируя не победными реляциями тупых чиновников, а действительностью, то наша страна проклята... Наши мнимые "победы" - всего лишь повод для шуток в Твиттере навсегда ушедших вперед лидеров

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Автор
Вадим Лукашевич Вадим Лукашевич
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Ілон Маск
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ракети Роскосмос
Джерело
Джерело: Facebook Вадима Лукашевича
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Абидна за адекватного росіянина. Але Обоз, хіба нам таке цікаво?
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