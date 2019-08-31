Совместное расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel фактически подтвердило, что российские спецслужбы осуществили акт террора в Берлине. Киллер, убивший чеченского активиста, имел паспорт, выданный на вымышленное имя человека, живущего по несуществующему адресу. Его данные отсутствуют даже в системе Роспаспорт. Без активного содействия спецслужб убийца не смог бы ни получить такие документы, ни тем более пересечь с ними границу, пишет Игорь Эйдман для Mnews.

В приличной школе учится хулиган, родителям которого принадлежит газовая компания, отапливающая школьное здание. Учителя хотели бы избежать конфликта с влиятельной семьей и не исключают хулигана из школы, несмотря на все его проделки. Вместо этого они постоянно ведут с ним воспитательные беседы; уговаривают не отбирать у мальчиков мелочь и не подкладывать девочкам в портфели дохлых крыс. Хулиган каждый раз обещает исправиться. Какое-то время ведет себя тихо, но потом срывается. Только ему хотят наконец-то поставить положительную оценку за поведение, как он делает новую изощренную пакость.

Так же примерно ведут себя по отношению друг к другу Путин и лидеры западных стран. Как только Запад приближается к тому, чтобы восстановить полноценное партнерство с российскими властями, они совершают новое вопиющее преступление. Вот и сейчас, пока лидеры большой семерки обсуждали возможность возвращения в нее России, в центре Берлина, недалеко от резиденции канцлера был убит враг Кремля, ветеран борьбы за независимость Чечни Зелимхан Хангошвили.

Зелимхан Хангошвили Эхо Кавказа

В результате российско-германские отношения вновь оказались на грани большого скандала. Об этом пишет в частности авторитетный журнале Шпигель: "В федеральном правительстве за делом усиленно следят с выходных, так как это может быть заказанное разведкой убийство". "Если окажется, что за этим фактом стоит Россия, у нас будет второе дело Скрипаля со всеми последствиями", — сказал источник из сферы безопасности. Даже в Министерстве иностранных дел высокопоставленные чиновники считают, что дело может иметь огромную политическую взрывную силу".

В среде российских и чеченских политэмигрантов в Берлине практически никто не сомневается, что Хангошвили был убит чекистским киллером. Ведь пойманный на месте преступления убийца собирался сразу же улететь в Москву и иных мотивов, кроме кремлевского заказа, у него быть не могло.

Киллер, убивший Хангошвили, по всей видимости, не чеченец. Он смог легально уехать из России по явно фальшивому паспорту, выданному далеко от Кавказа. Все это означает, что за преступлением стоит не Кадыров, а федеральные спецслужбы. Таким образом, решение об устранении Хангошвили принималось, по всей видимости, в Москве, причем на самом верху.

Зачем российским властям надо было убивать одного из многих чеченских политэмигрантов, рискуя вроде бы налаживающимися отношениями с Германией? Ответ один: это демонстрация силы и безнаказанности. Когда бандиты хотят обложить какую-то торговую точку или ресторан данью, они вначале посылают сигнал, свидетельствующий об уязвимости этого бизнеса перед их беспределом. Хозяина пока не трогают, но могут ворваться в помещение и избить посетителей. А потом приходят к испуганному владельцу и предлагают свою крышу, чтобы такие эксцессы не повторялись. Убийство в Берлине – именно такая черная метка, которую Путин посылает немецкому руководству. Он демонстрирует, что может убить кого угодно, где угодно, что жизни и смерть людей в Германии в его власти.

Путину, видимо, сильно надоели нотации не очень строгих, но достаточно приставучих западных менторов, которые постоянно пытаются его "воспитывать". Очередным наглым преступлением у них дома, российский диктатор демонстрирует, что плевать хотел на их нравоучения. Он говорит Западу прямо по Гоголю: "Ты все бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит", то есть, мы заставим вас принять нас такими, какие мы есть, с нашими киллерами, бандитами, ворованными миллиардами, аннексиями, террором. Это не просто бандитский кураж, это продуманный шантаж, в результате которого западные "учителя" должны оставить Путина в покое, дав ему карт-бланш на продолжение имперской экспансии.

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