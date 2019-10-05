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6 жовтня • оновлено в 18:02
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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
Соціолог Всі статті автора

Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами на улицах?

13т Читати матеріал російською

Вот за такой плакатик, а также переписку в чате и виртуальную поддержку движения Мальцева двух парней Яна Сидорова и Влада Мородасова, 19 и 22 лет отроду сегодня приговорили к 6 годам и семи месяцам и к 6 с половиной годам колонии строгого режима соответственно. А до этого их зверски пытали и два года гноили в СИЗО.

Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами на улицах?

Они ребята нестоличные и незнаменитые, не принадлежат к людям творческих профессий и не пьют кофе в модных хипстерских заведениях. Но их дело не менее чудовищно, чем дела Голунова и Устинова. Более того, один из них по возрасту и внешнему виду - практически ребенок. Чекисты возрождают сталинские традиции: пытают и гнобят детей в тюрьмах по политическим обвинениям.

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За Голунова и Устинова вписалась московская элита: журналисты, "лидеры общественного мнения". Где же их поддержка Сидорову и Мордасову? Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами: "мы Сидоров и Мордасов"? Где почетный собутыльник сильных мира сего Гордый Веник? Где журналисты так успешно "вытащившие своего" Голунова? Где актеры еще недавно после каждого спектакля призывавшие отпустить Устинова?

Пока о Сидорове и Мордасове пишут в основном оппозиционные СМИ, активисты и правозащитники (я узнал подробности этой истории от замечательной Жени Чириковой). Звезды столичного бомонда молчат. Когда чекисты в рамках возрождения сталинских традиций придут за ними, заступаться будет уже некому.

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Автор
Ігор Ейдман Ігор Ейдман
Тема
Протести у Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Эйдмана
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afrnbr afrnbr
afrnbr afrnbr
Эйдман глупым хохлам может втирать откровенную ложь,не разборчивы,все сожрут. первое-не Мородасов,а Мордасов второе-не за плакатик,а за участие в экстремистской группе артподготовка(организатор которой Мальцев,в том же 17 году сбежал из страны,бросив своих подопечных) ну и третье-все желающие могут сами поглядеть на их "измученные" рожи на суде и четвертое-за них призывает?Вперед,хоть с плакатом,хоть с транпорантом,хоть на лбу,но-сам
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами"? Что-то криворотый еврейчик Эйдман совсем оскотинел. Он, значит, будет ценные указания слать, из Германии, а отдуваться за него двум, уж каким ни есть, дамам? Как-то пакостно это...:)
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Smith Zlata
Smith Zlata
Жесть! Страна воров и холопов! И абсолютная безнадежность....
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