"Ідіть на..." У Росії спалахнув гучний скандал навколо нової міністерки культури. Фото

У Росії спалахнув скандал навколо нової міністерки культури Ольги Любімової.

Після її призначення в уряді прем'єра Михайла Мішустіна, в мережі спливли її провокативні пости в "Живому журналі". Також було знайдено фото, на якому Любімова посилає "нах*й".

"Я ось дупою відчуваю, як перед виборами ситуація загострюється. Ось мої друзі почали ходити на мітинги. У моєму дитинстві на них ходили алкаші й нероби – там поїли горілкою", – писала в мережі майбутня міністерка культури РФ.

Так, у ЖЖ вона вела онлайн-щоденник, де називала себе "некультурною людиною" й визнавала, що не розуміє, що таке громадянське суспільство. Чиновниця писала в мережі, що вона "ні х*єна не культурна людина", а також не виносить відвідування виставок, балету, опери й класичної музики.

В іншій публікації міністерка розповідала, як знайшла свій старий особистий щоденник, який вела в 16 років. У ньому Любімова описувала "захват від кислоти" і "чудову атмосферу в храмі на Трійцю", а також викладала "20 способів привернути до себе увагу протилежної статі".

Крім того, у мережі було опубліковано фото Любімової, на якому вона одягнена у футболку з написом: "Хто ви такі? Що вам треба? Я вас не знаю. Ідіть нах*й".

Ольга Любімова zona.media

Російський блогер для "Ехо Москви" Віктор Шендерович написав, що до свого нещодавнього призначення Любімова на росТБ керувала створенням пропагандистських передач.

"Час покаже" як вершина цієї публіцистики... Не хочеться вас засмучувати, але телеведучий Шейнін із незабутнім відром г*вна виходив у ефір саме під керівництвом чинної міністерки культури... Відро г*вна буквально – і тонни пропагандистського, ксенофобського г*вна, вивалених на росіян, на жаль, під наглядом Любімової... Це чиновниця, прекрасно вбудована в путінський істеблішмент. Власне, по-іншому й бути не могло", – зазначив він.

Пост Любімової в ЖЖ Скриншот

Згідно з біографією, до міністерського крісла Любімова була головою Департаменту кінематографії Мінкульту РФ. На ТБ вона працювала кореспонденткою, редакторкою і шефредакторкою деяких програм. Багато з них були на релігійну тематику, як-от "Ортодокс" або "Православний календар". У Мінкульт прийшла в 2015 році, де займалася розвитком російського кіно.

У ЗМІ її ім'я спливало в зв'язку з підтримкою еротичного фільму, на який дали гроші з бюджету. Чиновниця боялася, що прем'єра картини спровокує скандали, і тому перед схваленням спершу особисто переглянула фільм.

Поки що нова міністерка культури РФ ніяк не прокоментувала призначення. Однак вона вже видалила всі пости з ЖЖ, але вони доступні у вебархіві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня новопризначений прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін сформував свій уряд.

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