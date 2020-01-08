Рождество. Для верующих людей – один из главных праздников года, праздник, который несёт в себе только светлое, доброе, хорошее. Окончание поста, встречи с родственниками, службы в храмах… только позитивные эмоции. Да даже и для неверующих этот день хорош – как минимум, у них есть возможность насладиться законным выходным и провести его так, как хочется.

И праздник этот – праздник рождения, любви, веры. Разве можно испытывать в этот день такое чувство, как ненависть?

Не могу сказать за других людей. Вот за себя могу – я испытываю в этот день ненависть. Причём ненависть к конкретному человеку – к президенту России В.В. Путину. И как к конкретному человеку, и как к олицетворению того преступного режима, той Власти, которая правит Россией уже давно.

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Ненависть моя – за себя, за свою семью, за своего отца, который недавно умер вдали от Родины, которую любил. Я не знаю, сколько лет прожил бы он, если бы всё было иначе в России. Но я знаю, что эмиграция, которую мы никогда не планировали, бесконечное ожидание, допросы, отказ в предоставлении политического убежища, апелляция, суд – всё это сильно подрывает здоровье человека, который является инвалидом и тяжело хронически болеет. Поэтому я уверен, товарищ Путин, что мой отец прожил бы дольше, если бы не вы и ваша шайка-лейка. Меня утешает мысль о том, что папа никогда не жалел о выбранном пути и всегда шёл в жизни до конца, не переставая бороться с тем, что считал неправильным. Мысль действительно утешает, но вины с вас не снимает.

Ненависть моя – и за других людей.

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За всех тех, кто погиб или был покалечен вследствие действий Кремля – в Украине, Сирии… и многих других странах, куда дотягиваются длинные руки российского президента.

За тех, кто умер от прекрасной российской медицины, не дождавшись, например, лекарств от астмы, диабета…

За тех, кто нищенствует в богатой стране и роется в мусорных контейнерах.

За тех, кто сидит в тюрьмах или тихо исчез, помешав путинской Власти.

За всех них и многих других я ненавижу Путина. И мне не стыдно об этом сказать даже в такой великий праздник, потому что к Богу это не имеет никакого отношения, как и Путин, собственно говоря, к Нему не имеет никакого отношения. Может быть, это и грех, конечно, но лично я убеждён, что господин Путин нагрешил уже так, что моё чувство к нему уж точно простительно.

Священнослужители постоянно говорят, что ненавидеть плохо, что мы должны прощать других людей и т.п. Особенно патриарх Гундяев часто учит миролюбию, незлобивости, подчинению власти и скромности. Я, в принципе, идею прощения одобряю, конечно. Только вот мне кажется, что прощать кого-то нужно в двух случаях: если то, что совершил человек, не является ужасным или если он искренне раскается и не будет делать то же самое в дальнейшем. Если бы мы не прощали друг другу обиды, все бы давно друг друга поубивали. Но, вы знаете, Путин останавливаться явно не намерен, раскаяние у него в том, что он творил и творит с другими людьми, с миллионами людей – отсутствует. Пусть его Гундяев и прощает.

Да, ещё есть вариант, как можно перестать ненавидеть: просто нужно ничего не видеть, ничего не слышать, ни о чём не думать и забыть то, что сделал тот, кого вы ненавидите. Выкинуть из головы навсегда, не возвращаться даже мысленно к этой теме.

“…И в мире в настоящее время прослеживается тенденция к тому, чтобы “забыть” Грузию, Крым, Донбасс, сбитый MH-17, Сирию… Люди хотят вести бизнес с Россией и зарабатывать больше денег, а когда деньги выходят на первый план, на всё остальное можно закрыть глаза. Закрыть глаза на то, что Путин совершает преступления, а значит, является преступником. Но как любой человек, совершающий преступление, он должен понести наказание…”

Так мы написали в своей книге “Путин, мы тебя ненавидим” (https://www.smashwords.com/books/view/998538), которую мы издали на днях. И вместо того, чтобы в праздник Рождества прощать Путина и его присных, мы решили сделать всем подарок – и сделали книгу бесплатной на время праздников, до Старого Нового года. Пусть хорошее (подарок для людей) уравновесит плохое (ненависть).

Всех с Рождеством и новогодними праздниками! Любите и ненавидьте, только не перепутайте, кого любить, а кого ненавидеть!

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