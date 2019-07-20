Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Гвалтували два дні: над росіянкою по-звірячому познущалися в Європі

8.4т Читати матеріал російською

У Барселоні заарештували іспанку і двох громадян Румунії за підозрою у викраденні, утриманні в полоні і згвалтуванні російської туристки.

Як передає "Інтерфакс", вранці в суботу, 20 липня, перехожі помітили молоду дівчину з ранами на тілі, яка була дезорієнтована і просила допомоги.

Її доставили в лікарню, де росіянка повідомила, що заснула на лавці на автовокзалі Estacio del Nord, а прокинулася на пустирі від ударів двох незнайомих чоловіків.

Новини
"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками

Вони утримували і гвалтували дівчину, їй вдалося втекти лише через два дні. Поліція заарештувала підозрюваних, незабаром на них чекає суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Санкт-Петербурзі уродженець Дагестану напав з ножем на двох глухонімих українців. Надзвичайна подія сталася у вагоні метро на станції "Пушкінська".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Іспанія Барселона
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
14
12
Смішно
3
Цікаво
14
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну что сказать узнаю сразу немытую Россию)))))заснула на лавочке алкашня))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
2 з 3 відповідей | показати всі
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Бешенство Ватки, исчезни, тупое.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Carpenter Oleg, что ж ты так о своей мамке то?) Вато-вато
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Н Олег
Н Олег
заголовок -- это то, что называется "разжиганием ненависти" ... вот только -- между кем и кем? .... теперь уж ясно -- украинцы к этой мерзости не имеют отношения...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Ukr Igore
Ukr Igore
Н Олег, Не слід було йти в Україну зі зброєю, урюк. Не можна було вбивати нас,,разжигатель,,
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel