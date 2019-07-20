Гвалтували два дні: над росіянкою по-звірячому познущалися в Європі

У Барселоні заарештували іспанку і двох громадян Румунії за підозрою у викраденні, утриманні в полоні і згвалтуванні російської туристки.

Як передає "Інтерфакс", вранці в суботу, 20 липня, перехожі помітили молоду дівчину з ранами на тілі, яка була дезорієнтована і просила допомоги.

Її доставили в лікарню, де росіянка повідомила, що заснула на лавці на автовокзалі Estacio del Nord, а прокинулася на пустирі від ударів двох незнайомих чоловіків.

Вони утримували і гвалтували дівчину, їй вдалося втекти лише через два дні. Поліція заарештувала підозрюваних, незабаром на них чекає суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Санкт-Петербурзі уродженець Дагестану напав з ножем на двох глухонімих українців. Надзвичайна подія сталася у вагоні метро на станції "Пушкінська".

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