Буквально вчера в материале "Гуманитарное лицемерие России" я писал о том, что гуманитарная помощь, отправляемая из РФ, будь то в Италию, будь то в США, вся оплачивалась этими странами, что априори не дает права называться ей гуманитарной. Кроме того, в большинстве своем она состояла из непригодных для борьбы с коронавирусом предметов, а помимо оплаты, Россия запрашивала от этих стран ещё и политические уступки по вопросу санкций.
И это при том, при всём, что в самой России эта “гуманитарная помощь” не была бы лишней.
Но то речь идёт о правительстве РФ, демонстрирующем своё абсолютное, тотальное лицемерие и пренебрежение гражданами России. Но есть и другие структуры, в которых россияне, в непростое время, ищут утешение и успокоение – РПЦ. Так, что же до РПЦ?
А у РПЦ, похоже, дела идут не лучше чем у среднестатистического гражданина Федерации, находящегося в самоизоляции. Ведь представители РПЦ постоянно обращаются к руководству страны за помощью и льготами. То патриарх Кирилл просит власти отсрочить оплату коммунальных платежей для храмов, то обращается к прихожанам переводить на счет церкви пожертвования.
В общем, видимо бедствует РПЦ, как никогда ранее. Или не бедствует?
Дело в том, что в то время как Россия устанавливает один антирекорд по заболеваемости коронавирусом за другим, а в стране наблюдается острая нехватка медикаментов и средств защиты, как для простых россиян, так и банально – для медиков, РПЦ организует, под патронатом патриарха Кирилла, гуманитарную помощь в итальянский регион Апулия.
На удивление, а возможно и не на удивление, с учетом обострившейся борьбы за кресло патриарха в самой же России, но эта инициатива РПЦ, одобренная президентом РФ, была не только предана огласке, но и публично раскритикована.
Но даже не в том дело, что на этой почве разразился скандал. А в том, что “гуманитарное” лицемерие было с изрядным душком махинации. Ведь гуманитарная помощь отправлялась не от России и не от РПЦ в частности, а шла из Китая, и даже на коробках имелась надпись "Сделано в Китае для Швейцарии".
Таким образом, Россия в своём “гуманитарном лицемерии” пробила очередное моральное дно. Ведь за свою гуманитарную помощь выдавали китайскую. Но самое главное – кто выдавал, “слуги божьи”!
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