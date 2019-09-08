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8 вересня • оновлено в 10:52
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Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

9.2т Читати матеріал російською

У Росії в неділю, 8 вересня, стартував єдиний день голосування. Вибори різного рівня проходять у всіх 85 регіонах країни.

За підсумками волевиявлення громадян повинні бути обрані регіональні та місцеві органи влади, а також заміщені вакантні мандати депутатів Держдуми у чотирьох одномандатних округах.

При цьому найбільша увага прикута до Москви – в столиці вибирають депутатів Мосміськдуми, а також до Петербургу, де жителі голосують за губернатора.

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Як зазначає "Русская служба ВВС", московська виборча кампанія відзначилася масовими вуличними протестами через недопуск до виборів опозиції. У Петербурзі основний конкурент т.в.о. голови міста зняв кандидатуру за тиждень до дня голосування.

Ілюстрація. Вибори в РФ

Ілюстрація. Вибори в РФ

24 Канал

OBOZREVATEL стежить за всіма подіями онлайн:

10:30 – У Туві обстріляно автобус зі спостерігачами та журналістами, які прямували для роботи на виборах у Верховний Хурал.

Інформація про інцидент з'явилася ввечері 7 вересня.

Депутат Держдуми від Красноярського краю Сергій Натаров повідомив у Facebook, що дані про злочин уже направлені міністру МВС Росії Володимиру Колокольцеву та в інші правоохоронні органи.

10:26 – Явка на електронному голосуванні за депутатів у Мосміськдуму, за даними на 10:00, – 39%.

10:25 – Явка на 15:00 за місцевим часом на виборах у Забайкальському краї склала 23,28%.

10:10 – Президент РФ Володимир Путін приїхав на виборчу дільницю у столиці в Російській академії наук. Він проголосував на виборах до Мосміськдуми.

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

RT

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

life.ru

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

Скріншот із відео

09:55 – У мережі показали інтерактивні передвиборні карти Москви. Відзначається, що ці вибори за відсутності реальної конкуренції стануть тестом "розумного голосування" Олексія Навального, який закликає голосувати за обраних ним кандидатів від "легальної опозиції".

Вибори в Мосміськдуму

Вибори в Мосміськдуму

The Bell

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

The Bell

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

The Bell

09:40 – У Санкт-Петербурзі від самого ранку почалися каруселі в ДВК 105. Люди катаються на автобусі дільницями і віддають голоси за одного й того ж кандидата.

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

Скріншот із відео

09:25 – Опубліковано представництво партій на виборах глав регіонів:

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

09:10 – В анексованому Криму проходять російські вибори в незаконний парламент і місцеві органи влади.

Окупантами сформовано 1201 виборчу дільницю: 1163 встановлені терміном на п'ять років, а також 38 – у місцях тимчасового перебування виборців, переважно в лікарнях, один – у СІЗО Сімферополя і один в аеропорту Сімферополя.

У виборах до "парламенту" беруть участь 535 кандидатів, що представляють вісім політичних партій.

Для Криму надруковано 1476750 виборчих бюлетенів.

9:00 – У Хабаровському краї явка на 15:00 за місцевим часом склала 25,9%.

8:47 – У Москві люди голосують із парків за допомогою телефонів. Так, у столиці РФ почали застосовувати систему електронного волевиявлення. Явка в е-голосуванні на 8:45 – 15%.

8:45 – Загалом, згідно зі статистикою ЦВК, на вибори різного рівня було висунуто понад 118 тис. 500 кандидатів, із яких понад 91 тис. представляють політичні партії, більш 27,4 тис. беруть участь у кампаніях у порядку самовисування.

8:25 – Цьогоріч будуть обиратися глави 16 регіонів РФ. У 13 регіонах виберуть регіональні парламенти, у чотирьох виборчих округах відбудуться довибори депутатів Держдуми. У трьох адміністративних центрах регіонів обиратимуть мерів.

Гряде Майдан? У Росії стартували найскандальніші вибори: всі деталі

ВВС

8:00 – У Росії відкрилися виборчі дільниці.

При цьому раніше запрацювали понад 170 ділянок, розташованих поруч із великими підприємствами з безперервним виробничим циклом. Крім того, відповідно до норм регіонального законодавства, в Башкирії голосування пройде із 7 ранку до 21 години, в Тиві – з 8 ранку до 22 години за місцевим часом.

Єдиний день голосування в РФ

Єдиний день голосування в РФ

Рамблер

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Тема
Вибори в Росії
Місце
Росія
Теги
Выборы 2019 політика Новини Росії
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия это Концлагерь-Зона Гетто
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1
3
Перов Василий
Перов Василий
У меня вопрос.. Почему тупой сельский рогуль - Все знает о рабах?... Интересно от куда такие познания? С плантаций в Польше?, со строек в Подмосковье? Или от домработницы из Италии?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Перов Василий, Уася хорош хрюкать,иди в клетку помоев по жри,тебе ещё голосовать.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
ха-ха-ха, урна сразу с принтером, засунул бумажку, упал проголосованный как надо бюллетень. раССися, хуле.
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