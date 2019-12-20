Говорив англійскою з арабами: стало відомо про незвичайні зв'язки стрілка з Москви

Мати 39-річного луб'янського стрілка Євгена Манюрова розповіла, що останнім часом син не працював і часто спілкувався "з якимись арабами англійською мовою".

За словами матері, раніше він працював в декількох охоронних фірмах, передає "Комсомольская правда".

"Останні роки він працював відразу в декількох охоронних фірмах, але потім звідусіль звільнився. Останнім часом не працював, спілкувався з якимись арабами по телефону, я нічого не розуміла, про що, адже говорив він з ними англійською", – розповіла жінка.

Євген Манюров не працював і часто спілкувався "з арабами англійською"

У будинку Манюрова пройшли обшуки, оперативники знайшли цілий арсенал зброї, яка, як і належить, зберігалася в сейфі. Зокрема, було вилучено п'ять одиниць: два карабіна Сайга, дві гладкоствольні рушниці і травматичний пістолет. Газовий поки не знайшли, ще один карабін зловмисник взяв з собою "на справу".

Крім того, вдома у Манюрова знайшли багато патронів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в Москві невідомий відкрив стрілянину. До столиці РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардіі.

Попередньо, загинули три людини. У мережі також з'явилися відео очевидців з місця злочину.

Зловмисник був ліквідований силовиками. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі.

У мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який відкрив стрілянину.

Стрільцем виявився 39-річний Євген Манюров, який захоплювався стрільбою.

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