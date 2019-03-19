Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

У Росії провели засідання Науково-технічної ради Росгвардії, на якому похвалилися новинками озброєння.
Відповідне відео з'явилося в ефірі одного з російських телеканалів. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
До масштабного заходу залучили майже 80 промислових підприємств і організацій.
Зокрема, показали індивідуальний вибухозахисний комплекс "Гранат В" – це вдосконалений костюм сапера. У цій моделі без зміни вагових характеристик посилені захисні функції.
Скріншот з відео
Похвалилися росіяни також автоматами Калашникова 200-ї і 205-ї серії і спецмашинами "Витязь", "Тигр", "Урал" і "Чаборз".
Відзначається, що вся зброя тепер буде значитися в єдиній цифровій системі. Замість паперових дозволів власники отримають електронні ліцензії на носіння пістолетів і автоматів.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
"Ми понад 800 держконтрактів уклали на поставку військової техніки та спецтехніки, яка є не гіршою від світових стандартів, а в деяких аспектах перевершує їх. Це, наприклад, модернізовані броньові автомобілі "Патруль", автомобілі спеціальної броні ВПК", – розповів директор Росгвардії Віктор Золотов.
Він також заявив, що в 2019 році вся нова техніка ще перед вступом на службу вперше пройде Червоною площею на параді 9 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії презентували нові модифікації станцій візуально-оптичних перешкод "Філін".
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