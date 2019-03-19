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Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

1.6тЧитати матеріал російською

У Росії провели засідання Науково-технічної ради Росгвардії, на якому похвалилися новинками озброєння.

Відповідне відео з'явилося в ефірі одного з російських телеканалів. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

До масштабного заходу залучили майже 80 промислових підприємств і організацій.

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Зокрема, показали індивідуальний вибухозахисний комплекс "Гранат В" – це вдосконалений костюм сапера. У цій моделі без зміни вагових характеристик посилені захисні функції.

Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

Скріншот з відео

Похвалилися росіяни також автоматами Калашникова 200-ї і 205-ї серії і спецмашинами "Витязь", "Тигр", "Урал" і "Чаборз".

Відзначається, що вся зброя тепер буде значитися в єдиній цифровій системі. Замість паперових дозволів власники отримають електронні ліцензії на носіння пістолетів і автоматів.

Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

Скріншот з відео

Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

Скріншот з відео

Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

Скріншот з відео

Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

Скріншот з відео

"Ми понад 800 держконтрактів уклали на поставку військової техніки та спецтехніки, яка є не гіршою від світових стандартів, а в деяких аспектах перевершує їх. Це, наприклад, модернізовані броньові автомобілі "Патруль", автомобілі спеціальної броні ВПК", – розповів директор Росгвардії Віктор Золотов.

Він також заявив, що в 2019 році вся нова техніка ще перед вступом на службу вперше пройде Червоною площею на параді 9 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії презентували нові модифікації станцій візуально-оптичних перешкод "Філін".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая война с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пиндосы, которые для войны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Файбер Моня, Да, да, да, Моня. кацапы проявили свою прыть, удирая от Наполеона под Аустерлицем, храбро насрали в свои штаны в Крымскую 1854..56 годов, проебали свой флот под Цусимой и позорно сдав Порт-Артур и Сахалин японцам, забросали своими кацапскими трупами маленькую Финляндию в 1939 году. Наконец, в конце 80-х, кацапье пинками вышвырнули из Афгана крестьяне первобытно-общинного строя. Да и во 2-ю мировую кацапы армиями и дивизиями сдавались в плен немцам, проебали всё своё вооружение, умудряясь проигрывать немцам даже при своем 5..7-микраитном превосходстве в живой силе и технике. А саму 2-ю Мировую (и то, только против немцев) кацапы смогли выиграть только благодаря американской помощи. Ты бы не пиздел, ублюдок, о кацапской доблести в бою.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Файбер Моня, пугай антибиотиками свои бифидолактобактерии в кишечнике чмошник...
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