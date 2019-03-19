Готуються до війни? У Росії масштабно похвалилися новинками озброєння. Відео

У Росії провели засідання Науково-технічної ради Росгвардії, на якому похвалилися новинками озброєння.

Відповідне відео з'явилося в ефірі одного з російських телеканалів. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

До масштабного заходу залучили майже 80 промислових підприємств і організацій.

Зокрема, показали індивідуальний вибухозахисний комплекс "Гранат В" – це вдосконалений костюм сапера. У цій моделі без зміни вагових характеристик посилені захисні функції.

Скріншот з відео

Похвалилися росіяни також автоматами Калашникова 200-ї і 205-ї серії і спецмашинами "Витязь", "Тигр", "Урал" і "Чаборз".

Відзначається, що вся зброя тепер буде значитися в єдиній цифровій системі. Замість паперових дозволів власники отримають електронні ліцензії на носіння пістолетів і автоматів.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Ми понад 800 держконтрактів уклали на поставку військової техніки та спецтехніки, яка є не гіршою від світових стандартів, а в деяких аспектах перевершує їх. Це, наприклад, модернізовані броньові автомобілі "Патруль", автомобілі спеціальної броні ВПК", – розповів директор Росгвардії Віктор Золотов.

Він також заявив, що в 2019 році вся нова техніка ще перед вступом на службу вперше пройде Червоною площею на параді 9 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії презентували нові модифікації станцій візуально-оптичних перешкод "Філін".

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