За последние два дня госпереворот прокомментировали… кто только не. На "Эхо Москвы", "Радио Свобода" и в других независимых и не очень независимых СМИ выступили многие хорошо разбирающиеся в вопросе люди: Андрей Пионтковский, Кирилл Мартынов, Кирилл Рогов, Илья Шаблинский, Елена Лукьянова, Владимир Милов, Сергей Алексашенко, Георгий Сатаров и некоторые другие. Комментариев в соц. сетях от многих других таких же – не счесть.

Подавляющее большинство этих людей, в той или иной форме, называет произошедшее государственным переворотом. Подавляющее меньшинство из них произносит другие слова, по смыслу означающие госпереворот. Все имеют твёрдое, по этому поводу, мнение.

Меня расстраивают две вещи.

Первая. Никто (вернее, почти никто) чётко не вспоминает и не объясняет снова, что сейчас мы смотрим только лишь новую фазу одного и того же госпереворота. Начало госпереворота и узурпации власти Путиным и его ОПГ, формально, было 24 сентября 2011 года. Забыли, что ли?

Вторая, и даже более важная, чем первая. Никто не вспомнил и никто не говорит об уголовной ответственности лично Путина за то, что он сделал. Почему? Мы все должны говорить об этом, каждый день, в каждом тексте, в каждом эфире, в каждом выходе на улицу.

Путин – государственный преступник, грубо нарушивший Присягу Президента Российской Федерации. Узурпатор власти, согласно 278-й статье действующего (!!!) УК РФ (до 20 лет тюрьмы).

Путина и главных членов его ОПГ необходимо судить. Обязательно судить. Чтобы никто из них не смог уйти от ответственности за планирование, организацию и осуществление госпереворота. И лично на Путине, конечно, лежит самая главная уголовная ответственность, от которой он ни в коем случае не должен уйти.

ПРИСЯГА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Присяга, которая, согласно ст. 82 Конституции РФ, приносится им народу при вступлении в должность. Представляет собой следующий текст: "Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (до 5 лет лишения свободы)

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (до 5 лет лишения свободы)

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования (до 4 лет лишения свободы)

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (здесь процитирую немного подробней, из-за тяжести статьи за эти тяжкие преступления):

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы, и особенный привет Володину, Матвиенко, Терешковой, Памфиловой, Лебедеву и Зорькину)

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