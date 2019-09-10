Горіли 500 тонн масла: в Росії трапилася пожежа на складі. Відео

У вівторок, 10 вересня, в селищі Дружний Богородского району Нижегородської області (Росія) спалахнула масштабна пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів у промзоні.

Про це з посиланням на пресслужбу регіонального управління МНС повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Повідомлення про загорання на складі ПММ у промзоні "Кудьмінська" надійшло в Єдину чергово-диспетчерську службу Богородского району після 18:00. Вогонь поширився на 5 тисяч квадратних метрів.

У Нижегородській області спалахнула пожежа на складі Twitter Костянтина Полікарпова

У МОЗ повідомили, що в результаті НП постраждали 2 особи. Одну з них відвезли в опіковий центр.

У Росії спалахнула пожежа на складі Скріншот з відео

Відзначається, що пожежа охопила два склади – один цегляний, другий – металевий, а також дві адміністративні будівлі – одно- і двоповерхову, три автомобілы і бочки з маслом.

Пожежі присвоїли 4 ранг складності. До гасіння були залучені 96 осіб і 26 одиниць техніки (серед них пожежний потяг).

У Нижньогородській області загорівся склад для зберігання масла https://t.co/FHVIsNeXEO pic.twitter.com/uUy87c5LC0 - РІА Новини (@rianru) September 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Москви загорілася чотириповерхова будівля.

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