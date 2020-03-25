Голосування за довічне правління Путіна перенесли: опубліковано документ

Президент Росії Володимир Путін переніс дату загальноросійського голосування з конституційних поправок, які дозволять йому залишатися головою держави більше двох термінів поспіль.

Відповідний указ опублікований на сайті Кремля 25 березня (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Голосування мало відбутися 22 квітня, але його перенесли через ситуацію з поширенням коронавірусу.

"Щоб уникнути виникнення ризиків для здоров'я громадян Російської Федерації у зв'язку з несприятливою епідеміологічною обстановкою", – йдеться у документі.

Нова дата голосування буде призначена окремим указом президента РФ.

Указ про перенесення голосування kremlin.ru

Указ про перенесення голосування kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін підписав указ про призначення на 22 квітня загальноросійського голосування з конституційних поправок.

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