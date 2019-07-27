Голій перерізали горло: в Москві жорстоко розправилися з блогершою

У Москві жорстоко вбили 24-річну дівчину-блогера. Її тіло знайшли у валізі в орендованій квартирі на вулиці Пир'єва.

Про це повідомляє РЕН-ТВ. Вказується, що труп виявив господар квартири. Чоловікові подзвонили батьки дівчини та попросили перевірити, чи вдома їх дочка, бо вона не відповідала на дзвінки.

За даними журналістів, у загиблої було перерізане горло, у валізі вона лежала голою. Винного в злочині розшукує поліція.

За наявною інформацією, дівчина була студенткою медичного вишу й активно вела свій блог. На її сторінку було підписано 80 тисяч осіб.

Убита дівчина РЕН-ТВ

Убита дівчина РЕН-ТВ

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в місті Раменське в Підмосков'ї жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки. Нападник завдав їй не менше 20 ножових поранень і втік із місця злочину.

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