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Голій перерізали горло: в Москві жорстоко розправилися з блогершою

10.3т Читати матеріал російською

У Москві жорстоко вбили 24-річну дівчину-блогера. Її тіло знайшли у валізі в орендованій квартирі на вулиці Пир'єва.

Про це повідомляє РЕН-ТВ. Вказується, що труп виявив господар квартири. Чоловікові подзвонили батьки дівчини та попросили перевірити, чи вдома їх дочка, бо вона не відповідала на дзвінки.

За даними журналістів, у загиблої було перерізане горло, у валізі вона лежала голою. Винного в злочині розшукує поліція.

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За наявною інформацією, дівчина була студенткою медичного вишу й активно вела свій блог. На її сторінку було підписано 80 тисяч осіб.

Убита дівчина

Убита дівчина

РЕН-ТВ

Убита дівчина

Убита дівчина

РЕН-ТВ

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в місті Раменське в Підмосков'ї жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки. Нападник завдав їй не менше 20 ножових поранень і втік із місця злочину.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
вбивство блогер фотографии Новини Росії
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Dell Alex
Dell Alex
Вот нам-то это нахрена? Нам-то - какое дело? Обозовцы, вы за клики уже готовы сами подохнуть. И да - задайте, трите мой коммент )))
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Dell Alex
Dell Alex
Нам-то это нахрена? Обозовцы, вы уже вообще легли под агрессора... Вы за клики сами сдохнуть готовы. И да - давайте - трусливо трите мой коммент.
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