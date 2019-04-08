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Гниль, помиї та відходи: місто в Росії накрила екологічна катастрофа

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Російська Чита є одним із найбільш брудних та завалених сміттям містом у Російській Федерації

Про це на своїй сторінці в "Живому Журналі" розповів блогер Ілля Варламов, зазначивши, що місто йому нагадує "сміттєве середньовіччя".

"У Читі не просто брудно, в Читі – справжня екологічна катастрофа, лихо, надзвичайна ситуація. У Читі не просто брудно, в Читі люди живуть буквально на звалищах, а нечистоти виливають за вікно. Деякі райони Чити сьогодні можна описувати рядками з підручників історії. Приблизно так виглядали середньовічні міста, які потопають у нечистотах", – йдеться в публікації.

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Варламов розповів, що містяни буквально вихлюпують помиї на вулиці міста.

"Ні в одному місті Росії я не бачив такого жаху, як у Читі. Свого часу мене вразила Махачкала, там дійсно було дуже брудно. Але в Махачкалі люди не виливають нечистоти собі під вікна, також їх рятує велика кількість худоби, яка ходить вулицями і пожирає харчові відходи. У Читі корів немає, тому звалища під вікнами починають гнити, огортаючи житлові будинки солодкувато-кислим важким запахом відходів, які розкладаються", – розповів про жахи міського життя росіянин.

Водночас блогер додав: під час спілкування з місцевими жителями він зрозумів, що люди просто змирилися зі станом міста.

"Вони вважають це нормальним. Вони вважають, що обговорення цієї проблеми ображає їх! Так, коли я здивувався, що в Читі все за*рано, аборигени в коментарях почали змагатися, хто більше образився: "Люди, прокиньтеся! До вас додому прийде стороння людина, вмочить вас носом в унітаз, а ви йому: спасибі, батьку рідний, окуни, будь ласка, ще раз", – додав Варламов.

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Сміття в Читі

Сміття в Читі

Блог Варламова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали фотографії завалених сміттям міст в анексованому Росією українському Криму.

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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Так вот почему буряты в нашем Донецке и Луганске ходили раззинув варежку, как на выставке в музее! Они даже не догадывались, что можно не гадить себе под ноги!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
и эта срань кокошная претендует лидировать в мире,да это ж варвары
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Забралов Ник
Забралов Ник
шо означає "накрила"? та вони правильно обурюються!! Бо живуть живуть так віками!!! Це звичайна картина із життя скрєп.. Почитайте Алєпського чи інших західних пілігримів середньовіччя, котрих занесло туди.. Порівняйте спогади про Україну, де двір і хата простолюдина виглядала незрівнянно чистішою і охайнішою, ніж палаци вельмож (баляр :) ) в скрєпах..
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