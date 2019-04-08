Гниль, помиї та відходи: місто в Росії накрила екологічна катастрофа

Російська Чита є одним із найбільш брудних та завалених сміттям містом у Російській Федерації

Про це на своїй сторінці в "Живому Журналі" розповів блогер Ілля Варламов, зазначивши, що місто йому нагадує "сміттєве середньовіччя".

"У Читі не просто брудно, в Читі – справжня екологічна катастрофа, лихо, надзвичайна ситуація. У Читі не просто брудно, в Читі люди живуть буквально на звалищах, а нечистоти виливають за вікно. Деякі райони Чити сьогодні можна описувати рядками з підручників історії. Приблизно так виглядали середньовічні міста, які потопають у нечистотах", – йдеться в публікації.

Варламов розповів, що містяни буквально вихлюпують помиї на вулиці міста.

"Ні в одному місті Росії я не бачив такого жаху, як у Читі. Свого часу мене вразила Махачкала, там дійсно було дуже брудно. Але в Махачкалі люди не виливають нечистоти собі під вікна, також їх рятує велика кількість худоби, яка ходить вулицями і пожирає харчові відходи. У Читі корів немає, тому звалища під вікнами починають гнити, огортаючи житлові будинки солодкувато-кислим важким запахом відходів, які розкладаються", – розповів про жахи міського життя росіянин.

Водночас блогер додав: під час спілкування з місцевими жителями він зрозумів, що люди просто змирилися зі станом міста.

"Вони вважають це нормальним. Вони вважають, що обговорення цієї проблеми ображає їх! Так, коли я здивувався, що в Читі все за*рано, аборигени в коментарях почали змагатися, хто більше образився: "Люди, прокиньтеся! До вас додому прийде стороння людина, вмочить вас носом в унітаз, а ви йому: спасибі, батьку рідний, окуни, будь ласка, ще раз", – додав Варламов.

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Сміття в Читі Блог Варламова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали фотографії завалених сміттям міст в анексованому Росією українському Криму.

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