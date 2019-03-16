Гинуть один за іншим: розкрилася нова таємниця перевалу Дятлова

На сумнозвісному перевалі на Північному Уралі (Росія), який забрав життя дев'яти туристів на чолі з Ігорем Дятловим у 1959 році, постійно відбуваються інциденти з летальним результатом.

Так, "Газета.ру" розповіла про історії мандрівників, які зважилися повторити маршрут групи. Живими і здоровими з походу повернулися не всі.

Наприклад, у вересні 2017 року правоохоронні органи міста Ивдель надійшла інформація про раптову смерть чоловіка, який як турист перебував у районі перевалу Дятлова.

Група Дятлова Архівне фото

Також, як сказано в матеріалі, в 2016 році на перевалі від переохолодження загинув 47-річний чоловік, який жив там у вагончику відлюдником і таким чином "просто шукав себе в цьому світі".

Повідомляється також про смерть ще одного туриста в 2016 році. На вигляд йому було близько 55 років і він перебував у наметі один.

Правда, як заявив керівник громадського фонду "Пам'яті групи Дятлова" Юрій Кунцевич, туристи нібито йдуть на перевал не тільки через його таємничість і адреналін.

"Земля там красива... Ось люди туди і йдуть, але їх потрібно вчити правильно готуватися до таких походів... Люди не повинні забувати, що жарти з природою небезпечні", – застерігає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що вбивство групи Ігоря Дятлова було добре організоване.

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