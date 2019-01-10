"Героям слава!" Невзоров захопився величезною заслугою Порошенка

Російський публіцист Олександр Невзоров захопився заслугою президента України Петра Порошенка в отриманні українською церквою Томосу про автокефалію.
Про свою позицію щодо цього питання він розповів під час онлайн-спілкування з користувачами. На його думку, РПЦ у черговий раз зазнала "страшної поразки".
"Україна і в цьому питанні отримала абсолютну незалежність, і це його (Петра Порошенка – Ред.) величезна заслуга", – підкреслив Невзоров.
Петро Порошенко на церемонії підписання Томосу
ВВС
Крім того, він, не замислюючись, прямо в ефірі вимовив українське вітання.
"Ось пишуть мені "Слава Україні!". "Героям Слава!", будь ласка. Ніяких проблем у мене з цією відповіддю, зрозуміло, немає", – сказав публіцист.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію у Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це було пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату у Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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