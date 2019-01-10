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"Героям слава!" Невзоров захопився величезною заслугою Порошенка

3.4тЧитати матеріал російською

Російський публіцист Олександр Невзоров захопився заслугою президента України Петра Порошенка в отриманні українською церквою Томосу про автокефалію.

Про свою позицію щодо цього питання він розповів під час онлайн-спілкування з користувачами. На його думку, РПЦ у черговий раз зазнала "страшної поразки".

"Україна і в цьому питанні отримала абсолютну незалежність, і це його (Петра Порошенка – Ред.) величезна заслуга", – підкреслив Невзоров.

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Петро Порошенко на церемонії підписання Томосу

Петро Порошенко на церемонії підписання Томосу

ВВС

Крім того, він, не замислюючись, прямо в ефірі вимовив українське вітання.

"Ось пишуть мені "Слава Україні!". "Героям Слава!", будь ласка. Ніяких проблем у мене з цією відповіддю, зрозуміло, немає", – сказав публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Петро ПорошенкоОлександр Невзоров
Місце
Росія
Тег
Томос
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andrei andrei
andrei andrei
Лошади копытами весь моск саньке выбили.
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Проходил мимо
Проходил мимо
А не правильнее сказать получила абсолютную зависимость от Константинополя?
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