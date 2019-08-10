Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Грабли для Путина

37т Читати матеріал російською

На эти "грабли" наступали едва ли не все монархи и лидеры большинства стран мира. Исключений практически нет.

Проблема для Путина и России в том, что власть там отрицает историю и диалектику развития общества. Они живут по своим законам и "суверенным понятиям". В России на эти "грабли" наступали очень многие, - Николай І, начиная с восстания декабристов в 1825, Николай ІІ, отрекшийся от престола в феврале 1917, А. Керенский, "проспавший" революцию в октябре 1917-го, И. Сталин, уверовавший в свое могущество, Н. Хрущев, потерявший контроль над партией в 1964, М. Горбачев, не рассчитавший своих сил в период "полураспада" государства.

Владимир Путин

Владимир Путин

Бориса Ельцина уговорили или по сути заставили уйти с поста президента в 1999 под угрозой потери всего, что "семибанкирщина" успела награбить в России. Прошло 20 лет с того дня, как Россия живет по своему безумному вектору самоуничтожения.

Новини
Финал Путина

Все это к чему? Президент России Путин объяснил как-то западным журналистам, что Россия подписывала договор в Будапеште о территориальной целостности Украины не с тем правительством, которое пришло к власти после революции достоинства 2014 года. Иными словами – он не признал легитимность украинского руководства, начиная с февраля 2014 года. Что ж, пойдем этим путем и посмотрим – что должен был сделать Путин, войдя "на престол" в 2000 году. Самое первое, - разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, так как там со времен американской революции в 1775 году, покончившей с господством британской короны, власть с его точки зрения не легитимна. Далее, разорвать дипломатические отношения с Францией, где после Великой революции 1789 года страной управляет сегодня не Король Людовик 29, а Президент Жак Ширак. Свернуть все отношения с Германией, которой вместо Вильгельма после революции 1848 года руководит Канцлер Герхард Шредер. Этот список можно продолжить до бесконечности.

Новини
Путин лично отправляет туристов в Крым

Теперь на минуточку внимание, что самое интересное, – сам Володя Путин, как президент России, абсолютно не легитимен, поскольку был наделен властью другим таким же не легитимным президентом России Борисом Ельциным, пришедшим к власти в результате буржуазной революции 1989 года и государственного переворота 1993 года. Как говорят в народе: "Ау! гараж! вы где?". Власть в России сегодня явно потеряла берега и для нее белое навсегда стало черным. Что-то доказывать ей бесполезно. Когда украдена вся страна и у народа выключено сознание, говорить там о чем-то бесполезно, пока эти бессменные "грабли" не появятся перед лбом. Нет ни малейшего сомнения в грядущем и очередном социальном потрясении на российских просторах. Можно ли это предугадать во временном интервале? Боюсь, нет.

Новини
Путин спрячется в бункере и отдаст приказ бомбить Воронеж

Давайте останемся пессимистичными оптимистами. В 1980 году третий секретарь Посольства США в СССР (скорее всего, он же и офицер ЦРУ) говорил мне в частной беседе в одном из кафе Москвы: "этот строй продержится еще лет 50". На что я ему отвечал: " даю лет 20, не больше". Мы оба ошибались. Он на сорок лет, я на десять.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Герман Обухів Герман Обухів
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
9
84
Смішно
184
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Рассадин Сергей
Рассадин Сергей
Украинцы. Осознайте, что никакого "договора" Россия в Будапеште не подписывала Погуглите наконец уже, что такое меморандум, узнайте уже смысл этого слова. Узнайте уже, что НИКТО его не ратифицировал, в том числе и сама Украина.. Поймите уже, что это пустая сортирная бумажка. .И перестаньте носиться с ним как дурень с писаной торбой.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махов Макс
Махов Макс
В расее для фюрера придумали граблеход. Так что эта паможет. Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Махов Макс
Махов Макс
Баяре! А фюрер-то, нелигитимный! Он не может командовать ни Вермахтом Расеи, ни люфтваффе. Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...