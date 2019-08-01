ПОЖАР В БАРДАКЕ ВО ВРЕМЯ ПОТОПА

Хроника временных лет

Половина Иркутской области ушла под воду, вторая половина – охвачена лесными пожарами. Такая же картина в Амурской области, Красноярском крае и в других сибирских регионах.

Умный "губернатор" Красноярского края Александр Усс, сурово отчитав жителей затопленных районов за наглые попытки "качать права", оперативно отреагировал и на лесные пожары, тушить которые, по его мнению, бессмысленно и даже вредно. Не менее умный "депутат" Госдумы Николай Валуев не согласился с "губернатором". Боксер-патриот, предложил направить на тушение лесных пожаров воду из затопленных районов. Чуткая ко всему новому Госдума немедленно приступила к обдумыванию этой революционной задумки.

Тем временем на севере европейской части России население продолжало "противоправные" выступления против планового сооружения мусорных могильников. Внедренные в толпу "платные агитаторы из иногородних" умело спровоцировали добрых аборигенов на блокирование строительной техники. Простоватых провинциалов не остановили ни предупреждения о "противозаконности" их митингов, ни даже сообщение о том, что, в соответствии с проектным заданием, мусор предполагалось доставлять к местам захоронения в не подверженных разложению полиэтиленовых пакетах. В воздухе отчетливо запахло "массовыми беспорядками", за которыми явно угадывалась рука ранее судимого Алексея Навального.

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Одновременно с "мусорными" волнениями на севере, этот заклятый и вездесущий "враг России" ухитрился мобилизовать зажравшихся московских "люмпенов" и "демагогов" на "несогласованные" и следовательно "противоправные" демонстрации в самом сердце мирно отдыхавшей Москвы. Прикинувшись мирными "шлангами", сторонники незарегистрированных кандидатов в кандидаты в депутаты Московской городской думы, пытались просочиться к мэрии. Где были встречены верными "народной" власти войсками "Росгвардии" с приданными им полицейскими частями.

Не щадя живота своего, защищали родную столицу от "озверевших врагов" доблестные воины. Победа осталась за ними. Только к вечеру усталые, но довольные вернулись в свои казармы и места временной дислокации эти простые русские парни, подлинные наследники славы "героев-панфиловцев".

"Президент и верховный главнокомандующий" России Владимир Путин встретил московские беспорядки в Санкт-Петербурге, где его давным-давно ждала приёмка морского парада по случаю Дня ВМФ России. Предусмотрительно уйдя в тину на дне Финского залива, "президент и верховный главнокомандующий" ожидал сообщений из мятежной Москвы. В связи с чем опоздал к началу торжеств, которое пришлось отложить. Несколько часов ожидали его застывшие в парадном строю моряки-балтийцы. Зато потом, когда он, наконец, появился, праздник удался на славу.

А аресты "мятежников" и их "гнусных пособников" в "рабочем порядке" продолжались в столице до самого утра. Заключительными аккордами разразившейся политической грозы стали три по-своему знаковых события.

Загодя отправленный в кутузку "враг России" Алексей Навальный подцепил болезнь, предположительно вызванную отравлением. От которой его лечили, непонятно чем и непонятно кто. А его сторонников, собравшихся у стен узилища, как обычно лупили дубинками и волокли в автозаки.

Московский "градоначальник" Сергей Собянин, проведя развернувшиеся в столице события в строгом уединении, неожиданно объявился в зомбоящике. Откуда и зачитал совершенно негодяйское обращение к москвичам и гостям столицы. В нем обычно тишайший "градоначальник" с металлом в голосе поведал о массовых "бесчинствах" демонстрантов, оказавшихся на поверку "кровавыми злоумышленниками". Одобрив "героические" зверства карателей, московский "градоначальник" добавил к своей дурацкой репутации вечного укладчика тротуарной плитки славу лжеца и политического проходимца.

Тем временем, в Москве готовится новый митинг в защиту кандидатов в кандидаты в депутаты Московской городской думы. Организаторы митинга хотят провести его в ближайшую субботу. Правда, заявителя митинга задержали на выходе из здания мэрии, где он пытался добиться разрешения на его проведение.

Что будет дальше, неизвестно. Однако полицейские власти уже потребовали перенести на другой день футбольное дерби "Спартак" – "Динамо", назначенное на ту же субботу. Судя по всему, полицейские власти готовятся к новой карательной акции и не хотят распылять силы вверенных им карателей.

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