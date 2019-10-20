Гасять вертольоти: в Москві спалахнула масштабна пожежа. Відео

У Москві спалахнула масштабна пожежа на складі зі скотчем в районі пристані Кунцево.

Як передають місцеві ресурси, НП сталася 20 жовтня близько 4 ранку за адресою: вулиця Молодогвардійська, 61.

Пожежі було присвоєно підвищений третій ранг складності. Площа спалаху склала 1,5 тисячі квадратних метрів, частково обрушилася покрівля складу.

На місці працюють близько 80 чоловік особового складу управління та близько 20 одиниць техніки, в тому числі гелікоптери.

За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нижньогородській області Росії спалахнула масштабна пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів в промзоні. Тоді вогонь поширився на 5 тисяч квадратних метрів, горіли 500 тонн масла.

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