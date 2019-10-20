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20 жовтня • оновлено в 10:53
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Гасять вертольоти: в Москві спалахнула масштабна пожежа. Відео

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У Москві спалахнула масштабна пожежа на складі зі скотчем в районі пристані Кунцево.

Як передають місцеві ресурси, НП сталася 20 жовтня близько 4 ранку за адресою: вулиця Молодогвардійська, 61.

Пожежі було присвоєно підвищений третій ранг складності. Площа спалаху склала 1,5 тисячі квадратних метрів, частково обрушилася покрівля складу.

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На місці працюють близько 80 чоловік особового складу управління та близько 20 одиниць техніки, в тому числі гелікоптери.

За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нижньогородській області Росії спалахнула масштабна пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів в промзоні. Тоді вогонь поширився на 5 тисяч квадратних метрів, горіли 500 тонн масла.

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Місце
Росія Москва
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вся суть украинства - хочу в НАТО и жить богато. Ради этой великой цели готов всех предать и все забыть! Фубля, манкурты вонючие, презираю вас всей душой
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупое быдлo с расеи ниже уже ноет про пожар в самом сердце паРРаши! Да щоб там подохло побольше этих тварей рюских! Также сволочам не жалко скотч!))) Ибо это тупое быдлo знает это слово исключительно как обозначение липкой ленты. А если это горит хороший виски, идиоты? Куда вам такое знать, быдлoта!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, ну да, тебе, алкашу тyпoмy, не понять, как это может быть пофиг, если горит "хороший виски". Бугага, слюни утри, лохозавр!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Улица Молодогвардейская в Москве. А в Kyeве улица бaндepы и проспект шухевича. Вы про своих Молодогвардейцев ещё хоть помните?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, да-да, ничего этого не было! И в Великой Отечественной победили немцы! Таблетку забыл принять, лошара? Обострение у тебя?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, ты, шлюха безмозглая - шо ты можешь "помнить"? Не было никаких "молодогвардейцев"!!! Не было, тупая ты самка кацaпа! Это выдумка автора провести! Полностью выдуманные персонажи. И это реальные факты. Так же как не было никаких 28 панфиловцев. И ещё сотен тех идиотских примеров, которые наштамповала пропаганда. Так шо ты там тявкала,сyка?
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