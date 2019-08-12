Фрагменти тіл знайшли на деревах: розкрилися страшні подробиці загибелі групи Дятлова

Вогняні кулі, який довгий час залишалися загадкою в версіях про загибель групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році, мали природне походження.
Про це йдеться в матеріалі "Похвистнево информ". На підтвердження наводиться ряд аргументів.
Так, відзначається, що прокурор Лев Іванов не знайшов слідів крові ні в наметі, ні на місці виявлення трупів туристів, а дерева при спуску з гори мали обпалені стовбури.
Перевал Дятлова
ptoday.ru
Крім того, на кедрі були виявлені фрагменти м'язів загиблих, а також зламані гілки з того боку кедра, який виходив на намет.
При цьому, автор відповів, що свідчень про спостереження саме в тому районі загадкових куль безліч. Ці самі кулі спостерігають і до цього дня.
"З цього всього напрошується висновок про те, що на перевалі не відбувалося нічого кримінального. Геологічна структура Уральських гір має в собі кварц, який є пьезозапальним елементом. А тому нема нічого дивного в тому, що в цій місцевості досить часто зустрічаються подібні аномалії" , – резюмував автор статті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася версія про те, що туристи на перевалі Дятлова загинули від вибуху.
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