Фрагменти тіл знайшли на деревах: розкрилися страшні подробиці загибелі групи Дятлова

Вогняні кулі, який довгий час залишалися загадкою в версіях про загибель групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році, мали природне походження.

Про це йдеться в матеріалі "Похвистнево информ". На підтвердження наводиться ряд аргументів.

Так, відзначається, що прокурор Лев Іванов не знайшов слідів крові ні в наметі, ні на місці виявлення трупів туристів, а дерева при спуску з гори мали обпалені стовбури.

Перевал Дятлова ptoday.ru

Крім того, на кедрі були виявлені фрагменти м'язів загиблих, а також зламані гілки з того боку кедра, який виходив на намет.

При цьому, автор відповів, що свідчень про спостереження саме в тому районі загадкових куль безліч. Ці самі кулі спостерігають і до цього дня.

"З цього всього напрошується висновок про те, що на перевалі не відбувалося нічого кримінального. Геологічна структура Уральських гір має в собі кварц, який є пьезозапальним елементом. А тому нема нічого дивного в тому, що в цій місцевості досить часто зустрічаються подібні аномалії" , – резюмував автор статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася версія про те, що туристи на перевалі Дятлова загинули від вибуху.

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