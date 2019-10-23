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23 жовтня • оновлено в 13:17
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"Форум країн третього світу": Путін публічно осоромився проведенням африканського саміту в Сочі

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Президент Росії Володимир Путін потрапив під чергову хвилю насмішок від своїх же громадян — після відкриття першого економічного форуму "Росія — Африка", який нині проходить у Сочі.

Відео з відкриття саміту на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. На ньому глава РФ рукостисканнями вітає представників африканської делегації.

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"Рукостискання "Путін і Африка": президент Росії відкрив форум у Сочі", — підписав він ролик.

Рукостискання "Путін і Африка": президент Росії відкрив форум у Сочі

Рукостискання "Путін і Африка": президент Росії відкрив форум у Сочі

twitter/dimsmirnov175

Водночас користувачі соцмережі посміялися зі спроб Путіна вдавати, що він готовий до цивілізованої співпраці з країнами африканського континенту.

"Путін — новий континент, або дехто зі своїм підлабузництвом взагалі наглухо є**нувся", "Форум країн третього світу", "Ну і Путін, ну і... вже й Африку до рук прибрав", "Форум країн, у яких дофіга природних ресурсів, якими вони поділяться за підтримку своїх режимів. По-моєму, це вигідна для Москви угода", " Хоч би не підчепив нічого, побоююся", "Путіна ізолювали чорною "ізолентою", "Більше цирк нагадує із рядженими", — прокоментували вони.

"Форум країн третього світу": Путін публічно осоромився проведенням африканського саміту в Сочі

Скріншот з twitter/dimsmirnov175

"Форум країн третього світу": Путін публічно осоромився проведенням африканського саміту в Сочі

Скріншот з twitter/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін повеселив мережу тим, що під час відвідування ВДІКу привітався з лялькою мультиплікаційного персонажа Шапокляк. Відповідне відео опублікували в Twitter. У рамках візиту до Всеросійського державного інституту кінематографії імені С. А. Герасимова Путін оглянув майстерню із виготовлення ляльок. Коли йому показали Шапокляк, він вирішив двома пальцями потиснути їй руку.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Сочі
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Федоров Федор
Федоров Федор
Половина из присутствующих на форуме стран богаче Украины. Так над чем смеются чубатые в твиттерах?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Украина, страна 4 го мира, тк не зовут ни на какие саммиты)) А с Африкой полезно поддерживать связи, что Россия и делает
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филипп филипыч
филипп филипыч
решил посмотреть как написал обоз "своих же граждан" и зашел к филипычу - оказалась чувак из ньюберга штат нью-йорк численность 28 тыс.человек))) причем в твитах поливает гамном исключительно все российское. кароче "свой же гражданин" оказался рагулем пендосского разлива)))
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