"Форум країн третього світу": Путін публічно осоромився проведенням африканського саміту в Сочі

Президент Росії Володимир Путін потрапив під чергову хвилю насмішок від своїх же громадян — після відкриття першого економічного форуму "Росія — Африка", який нині проходить у Сочі.

Відео з відкриття саміту на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. На ньому глава РФ рукостисканнями вітає представників африканської делегації.

"Рукостискання "Путін і Африка": президент Росії відкрив форум у Сочі", — підписав він ролик.

Рукостискання "Путін і Африка": президент Росії відкрив форум у Сочі twitter/dimsmirnov175

Водночас користувачі соцмережі посміялися зі спроб Путіна вдавати, що він готовий до цивілізованої співпраці з країнами африканського континенту.

"Путін — новий континент, або дехто зі своїм підлабузництвом взагалі наглухо є**нувся", "Форум країн третього світу", "Ну і Путін, ну і... вже й Африку до рук прибрав", "Форум країн, у яких дофіга природних ресурсів, якими вони поділяться за підтримку своїх режимів. По-моєму, це вигідна для Москви угода", " Хоч би не підчепив нічого, побоююся", "Путіна ізолювали чорною "ізолентою", "Більше цирк нагадує із рядженими", — прокоментували вони.

Скріншот з twitter/dimsmirnov175

Скріншот з twitter/dimsmirnov175

Рукостискання "Путін і Африка": Президент Росії відкрив форум в Сочі pic.twitter.com/pNXopB0Hqh - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 23 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін повеселив мережу тим, що під час відвідування ВДІКу привітався з лялькою мультиплікаційного персонажа Шапокляк. Відповідне відео опублікували в Twitter. У рамках візиту до Всеросійського державного інституту кінематографії імені С. А. Герасимова Путін оглянув майстерню із виготовлення ляльок. Коли йому показали Шапокляк, він вирішив двома пальцями потиснути їй руку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.