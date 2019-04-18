Флот НАТО підійшов до кордонів Росії: у Путіна за тривогою підняли ударні сили

Чотири військові кораблі НАТО ввійшли в Балтійське море.

Російський Національний центр управління обороною повідомив, що есмінець ВМС США "Грейвлі" очолив військово-морську групу, передає "РИА Новости".

Також в акваторію моря увійшли фрегати ВМС Польщі "К. Пуласкі", ВМС Туреччини "Гекова" і ВМС Іспанії "Хуан де Бурбон".

У російському оборонному центрі заявили, що вони стежать за пересуванням кораблів Альянсу.

"Для оперативного реагування на можливі нештатні ситуації виконується комплекс тренувальних заходів. Крім того, організовано чергування корабельних ударних груп, берегових ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал" і літаків морської авіації", – зазначено в повідомленні.

Корабель НАТО

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