|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Флот НАТО підійшов до кордонів Росії: у Путіна за тривогою підняли ударні сили

2.6тЧитати матеріал російською

Чотири військові кораблі НАТО ввійшли в Балтійське море.

Російський Національний центр управління обороною повідомив, що есмінець ВМС США "Грейвлі" очолив військово-морську групу, передає "РИА Новости".

Також в акваторію моря увійшли фрегати ВМС Польщі "К. Пуласкі", ВМС Туреччини "Гекова" і ВМС Іспанії "Хуан де Бурбон".

Новини
Розрив відносин Росії і НАТО: в Альянсі викрили брехню Кремля

У російському оборонному центрі заявили, що вони стежать за пересуванням кораблів Альянсу.

"Для оперативного реагування на можливі нештатні ситуації виконується комплекс тренувальних заходів. Крім того, організовано чергування корабельних ударних груп, берегових ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал" і літаків морської авіації", – зазначено в повідомленні.

Корабель НАТО

Корабель НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
3
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Может не "флот", а "флотилия"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Комментировать нечего. Приведение в готовность противокорабельных средств - рутинная работа... для великих держав, разумеется. Украине же остается только надувать щеки и надувные лодки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Перемога дня, я считаю
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки