Владимир Путин как был одержим идеей вернуть Украину в орбиту влияния России, так он с ней и остается. У него в голове сидит мысль, что возрождение Российский империи не может быть без Украины. Россия без Украины не империя и не великая держава. Ради этого строятся газопроводы в обход Украины, продолжается война, пусть не такая, как была в разгар боевых действий 14-го начала 15-го годов. Но потери с украинской стороны – регулярные, они накапливаются, превращаются в десятки и сотни.

Я не вижу никаких рациональных оснований, удастся ли новому президенту Владимиру Зеленскому договориться с Россией о возврате оккупированной части Донбасса под контроль Украины. Да, удастся, если с Владимиром Владимировичем что-то такое случится, Кондратий его пришибет, или в голове у него что-то перевернется, и тогда он скажет – забирайте. Другого сценария я не вижу.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Конечно, Путин хотел бы впихнуть Донбасс, который в реальной жизни контролируется Российской Федерацией, обратно в Украину на своих условиях. Ну это все равно, как здоровому человеку пришить обратно гангренозную конечность, чтобы она отравляла весь организм. На это в Украине не пойдет ни один политик. И тем более новоизбранный президент.

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Он может быть человеком неопытным и ничего не знающим о политике, но он не сумасшедший и не самоубийца.

Я лично знаком с господином Зеленским, правда, из прошло жизни. Мы когда-то работали с ним на одном канале. И я помню его как человека вполне подготовленного, рационального и как минимум понимающего, что такое управление и менеджмент.

Но Россия будет проверять Зеленского дальше, будет ставить перед ним тем или иные задачи и наблюдать, как он их решает. Путин будет его тестировать, для него Зеленский все еще новый.

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