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Євген Кисельов
Євген Кисельов
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Зеленский договорится с Путиным только в одном случае

20.9тЧитати матеріал російською

Владимир Путин как был одержим идеей вернуть Украину в орбиту влияния России, так он с ней и остается. У него в голове сидит мысль, что возрождение Российский империи не может быть без Украины. Россия без Украины не империя и не великая держава. Ради этого строятся газопроводы в обход Украины, продолжается война, пусть не такая, как была в разгар боевых действий 14-го начала 15-го годов. Но потери с украинской стороны – регулярные, они накапливаются, превращаются в десятки и сотни.

Я не вижу никаких рациональных оснований, удастся ли новому президенту Владимиру Зеленскому договориться с Россией о возврате оккупированной части Донбасса под контроль Украины. Да, удастся, если с Владимиром Владимировичем что-то такое случится, Кондратий его пришибет, или в голове у него что-то перевернется, и тогда он скажет – забирайте. Другого сценария я не вижу.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Конечно, Путин хотел бы впихнуть Донбасс, который в реальной жизни контролируется Российской Федерацией, обратно в Украину на своих условиях. Ну это все равно, как здоровому человеку пришить обратно гангренозную конечность, чтобы она отравляла весь организм. На это в Украине не пойдет ни один политик. И тем более новоизбранный президент.

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Он может быть человеком неопытным и ничего не знающим о политике, но он не сумасшедший и не самоубийца.

Я лично знаком с господином Зеленским, правда, из прошло жизни. Мы когда-то работали с ним на одном канале. И я помню его как человека вполне подготовленного, рационального и как минимум понимающего, что такое управление и менеджмент.

Но Россия будет проверять Зеленского дальше, будет ставить перед ним тем или иные задачи и наблюдать, как он их решает. Путин будет его тестировать, для него Зеленский все еще новый.

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Автор
Євген КисельовЄвген Кисельов
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
РосіяРосія - країна-агресорНовини Росії
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Московец Леонид
Московец Леонид
А ведь пупкин боится не НАТО,он боится,что Украина станет жить по стандартам НАТО,иметь мощную современную армию,по стандартам НАТО,и главное при этом жить как страны входящие в союз с НАТО,то есть как в ЕС..!!
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Звон Владимир
Звон Владимир
Зеленский сказал, что все мы-украинцы теперь ПРЕЗИДЕНТЫ. Конечно, он лукавил, имея в виду фактически свою Зе команду. И в этом проблема. Теперь, как говорят, хвост рулит. И что на уме у этой команды только-только начинает приоткрываться. А мы и все вокруг нас уже все в ШОКЕ.
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Н Олег
Н Олег
Москве Украина -- как собаке отрезанная гангренозная пятая нога ... ни какого возврата в Украину Донбасса уже не будет -- люди не позволят ... задача Путина и тех, кто придёт ему на смену -- не допускать появления на Украине ударных сил НАТО, США -- для этого есть много способов -- один из них -- превращение Украины в неуправляемое, терроризируемое разномастными бандами болото, чего так упорно добивается сейчас камарилья кровавого хряка -- в тактическом плане это, конечно, Кремлю выгодно, но временно ... стратегическая цель -- нейтральная, демилитаризованная, демократически управляемая Украина -- пока просматривается смутно...
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Н Олег
Н Олег
Шапиро Женька, правильно П. провозгласил -- у меня это тоже просматривается в последней строчке ... но торопиться не надо ...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Н Олег:"ни какого возврата в Украину Донбасса уже не будет -- люди не позволят ". Так они уже пять лет не позволяют: вон сколько гуманитарного оружия на Донбасс завезли. Да и зачем позволять?! Это ведь отразится на величии России, которая должна выиграть любой ценой: "И мы нелегкий крест несем задаром морозом дымным и в тоске дождей, мы, как деревья, валимся на нары, не ведая бессонницы вождей. Вы снитесь нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес по-сталински, а щепки, а щепки во все стороны летят." " задача Путина и тех, кто придёт ему на смену -- не допускать появления на Украине ударных сил НАТО, США -- для этого есть много способов -- один из них -- превращение Украины в неуправляемое, терроризируемое разномастными бандами болото." Вы чего это пишете?! В то время, как глава государства провозгласил Украину братской страной, вы сеете вражду, подрывая линию партии! Вы снитесь нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес по-сталински, а щепки, а щепки во все стороны летят."
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