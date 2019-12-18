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18 грудня • оновлено в 15:49
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Заборонена думка
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Эти россияне уплатят за все!

4.3т
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Вице-премьер отечественного правительства — Юрий Борисов заявил, что РФ вложит более 500 миллионов долларов на восстановление завода и порта Тартус в Сирии.

"Для сирийских граждан — это важнейший шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и получить новые рабочие места", — пояснил решение российского правительства Борисов.

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Всё как всегда: рабочие места и уровень жизни сирийцев Кремль волнуют, а как (и, главное, на что) живут собственные граждане — ему всё равно: ничего, ещё потерпят и подержатся. Эти россияне уплатят за всё!

Российские города продолжают стремительно умирать (в прямом и переносном смысле), близки к полному исчезновению целые отрасли, но "Сказочный" Владимир Владимирович продолжает играть роль Лидера Сверх(Смех?)Державы, решающего вопросы всепланетного масштаба.

Жаль, что даже ботокс перестал помогать и НацДед с каждым днём выглядит всё более блёкло — и миллиарды бюджетных средств, вложенные непонятно в кого и тем более непонятно зачем здесь никак не помогут.

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Росія
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Джерело: Telegram Запретное мнение
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё этот дятел долбо прекрасно понимает : это инвестиции! Так приобретают на государственном уровне друзей и зарабатывают деньги для СВОЕГО бюджета! Хотя пример Украины в этом плане негативный! Но второго такого предательского государства вряд ли найдёшь! Ну, а афтер - простой гордон!
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Непонятно, зачем эта инфа украинцам?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалит гложет всемирных попрошаек, готовых за лярд кредитов круглосуточно отсасывать у Омерыги
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