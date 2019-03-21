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Олена Риковцева
Олена Риковцева
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Действующий президент не может проиграть выборы. Никак

16.4тЧитати матеріал російською

В экспертной студии России-24 сидят соответственно эксперты. Говорят, само собой разумеется, ни о каких не о волнениях в Якутии, говорят об украинских выборах. Чем они у них там закончатся.

Общее мнение студии: Зеленский при всех своих 34 процентах это никто, это спойлер для Порошенко, Порошенко при своих 14-ти все равно победит, включив все административные ресурсы, у Тимошенко есть шансы, только если она докажет американцам, которые управляют украинскими выборами, что Порошенко токсичен, криминален, и с ним нельзя иметь дела, но у нее это вряд ли получится, потому что пока что американцы уже разложили яйца по всем корзинам и только наблюдают за тем, как во второй тур выходят Порошенко и Зеленский, и Порошенко выигрывает у Зеленского, потому что он (см.выше) включает административный ресурс, и у него есть команда, а у Зеленского ни ресурса, ни команды, один Коломойский, у которого, как напоминает ведущий, все ж таки есть какая-то команда и какие-то силовые структуры, но все это ерунда, потому что Порошенко контролирует все избирательные комиссии и победа все равно будет за ним.

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Вот даже такие совершенно непохожие на российские выборы они все равно меряют российскими мерками. Действующий президент не может проиграть. Никак. Включит ресурс и выиграет. Кажется, при всей своей ненависти к Порошенко, они будут счастливы, если он выиграет. Иначе рухнет вся их стройная концепция, что Украина в конечном счете все ж таки Россия.

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Автор
Олена РиковцеваОлена Риковцева
Тема
російська пропаганда
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийЮлія ТимошенкоВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Елены Рыковцевой
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Power Ace
Power Ace
Кислая тема))) Хайпануть точно не получится.
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Power Ace
Power Ace
Да ладно, Русь здесь причом? Выбирайте там своего манкурта, а мы его к ногтю будем прижимать постепенно. И не факт, что РФ эти выборы признает. А это 1/6 часть суши. Для небритых укров и их подельниц так, що б не возомнили себя кем-то там в простынях)))))))))))))))))
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Исаев Денис
Исаев Денис
Грантососущая либерастка окончательно деградировала. поэтому Радио Свободы в России и теряет популярность что всю российскую падаль на работу пристроила.
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