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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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У России - дедлайн: на носу "щекотливая" развязка сложной ситуации

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Хочу напомнить, что на носу очень "щекотливая" развязка одной сложной ситуации.

31 декабря этого года заканчивается газовый контракт между Россией и Украиной. Если до этого дня Россия не запустит свой Северный поток-2 - ей придется заключать очередной договор с нами, вероятно на наших условиях.

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Российские источники пишут, что задержки в строительстве СП-2 из-за Дании создают "беспокойство, если не ПАНИКУ". Речь и в потере денег, из-за отставания от графика, и в близящемся "конце Кощея" - 31 декабря 2019 года.

РИА новости

РИА новости

Северный поток-2

От момента, когда Дания даст разрешение, нужно отсчитать 5 недель на строительство. Но если первую нитку газопровода можно будет успеть проложить и запустить в работу, то вторую - уже не гарантированно, и если разрешения не будет до начала октября - проект будет уже невозможно закончить до того самого 31 декабря.

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Чья возьмет?

В Дании уже происходят взрывы, а "Газпром" заявляет, что рассчитывает получить разрешение Дании к октябрю. Якобы, "переговоры становятся конструктивными".

Что может случиться в Дании до октября? Взрывы? Убийства? Отравления?

P.S. Кстати, что делает, или хотя бы думает наш Вова по этому вопросу? Или хотя бы отдаленно слышал?

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
"У России - дедлайн" - уровень интеллекта у афторши нулевой
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
"Что может случиться в Дании до октября? Взрывы? Убийства? Отравления?" глупая блондинистая ст ерва в антироссийском угаре жжет не по детски
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Вопрос Дании уже закрыли, где вы бродите..?
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