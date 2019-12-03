Головна Новини
3 грудня • оновлено в 06:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
Всі статті автора

Экс-депутат Госдумы стал героем абсолютно невероятной истории

906
Читати матеріал російською

Нарочно не придумаешь: экс-депутат Госдумы и лидер "Наших" Роберт Шлегель стал гражданином Германии. Шлегель работает в международной компании по информационной безопасности Acronis.

"Наши" хвастались кибератаками на другие страны. Фирма, на которую их бывший "комиссар" теперь работает, производит программное обеспечение и "решения безопасности", в частности, для Audi, BASF и Deutsche Bank работает - и ее программное обеспечение также используется в федеральном правительстве Германии.

Новини
Путин с помощниками бьют копытами. Но их интересует не Донбасс

Абсолютно неверотная история. О Шлегеле я писал в моей книге "Путинская тайная война". Там говорится о нем, что его инициативы иногда даже в глазах ФСБ зашли слишком далеко и были классифицированы как "абсурдные" и "неконституционные". И далее: "Утечка переписки показывает, как (...) Шлегель очернел СМИ и предпринимателей, а также привлек блогеров к контролируемым Кремлем комментариям в западных СМИ". В письмах своих он называет критиков Кремля "фашистами", "предателями" и "жуликами". Шлегель стал известен в России своими регулярными требованиями об усилении цензуры в Интернете; пресловутый Анти-Blogger Акт был принят по его инициативе. Документы также подтверждают авторство Шлегелем апокалиптического ненавистнического видео против Запада. Есть там фотография, на которой Горбачев и Рейган подписывают контракт: "Двадцать лет назад зло победило"; Президент США Обама показан как зомби; "Зло" - Америка - убивает людей во всем мире, но "добро" демонстрирует Путин, борющийся с ним.

Добро пожаловать в Федеративную Республику, Herr Schlegel!

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борис Райтшустер Борис Райтшустер
Місце
Німеччина
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Райтшустера
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Дык у эмигрантов из бывшего СССР и их потомков в ФРГ целый,ссуко,культ ВВХ.Лично меня поражает,что, бляяяяттть,коренные немцы(притом живущие в Западной Германии)считают США оккупантом и негативно к ним относятся.И покуй "план Маршалла".При этом весьмя благосклонно относятся к РФ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги