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Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансистВсі статті автора

Экономика России взорвется катастрофично быстро

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Российская экономика замедлила свой рост еще до всех этих геополитических авантюр Путина. Но еще сохраняла благоприятную конъюнктуру на мировых рынках ресурсов. За 2013-ый год экономика России выросла только на 1,3%. То есть она росла в 3 раза медленнее, чем американская. Самое показательное то, что это происходило при цене на нефть в $110 долл. за баррель. Этот рост в 1,3% на самом деле был таким, что стремился к нулю. Было видно, что от квартала к кварталу рост замедляется и этот 1,3% роста превратится в 0. А потом начнется рецессия.

Экономика России взорвется катастрофично быстро

Путин на самом деле знал, что будет рецессия. В принципе правительству и главе государства нужно отвечать за экономическое состояние экономики страны, которой они управляют. Но они не захотели отвечать перед российским народонаселением за то, что экономика во второй раз всего за четыре года упадет в рецессию. Что они сделали? Они аннексировали Крым, как они посчитали, в удобный для себя момент.

Новини
У Минобороны России появилась одна проблема

Аннексировав Крым, они развязали полномасштабную войну против Украины на востоке страны, сбили Боинг, убили 10 тыс. человек в Украине, и еще несколько миллионов сделали беженцами. При этом они запустили просто колоссальную пропаганду, которая затмевает пропаганду даже Геббельса. Она превратила огромное количество народонаселения России в псевдопатриотов и психопатов.

Вот, что было сделано тогда, чтобы не отвечать за вторую рецессию за 4 года, переключить внимание и изменить повестку дня. В принципе, это у них получилось.

Да, при цене на нефть в $40 долларов за баррель экономика России взорвется катастрофично быстро. А при цене на нефть в $110 за баррель, экономика России взорвется в какой-то более длинной перспективе, медленно загнивая, при неконкурентоспособной средневзвешенной стоимости капитала, при разрушенной репутации страны и при неизбежном и необратимом технологическом отставании.

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Автор
Слава РабіновичСлава Рабінович
Тема
російська економіка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ, насколько же отупел укроскот, а про память даже говорить нечего: этот дегенерат уже ванговал 22 августа 2015, Полностью взорвется: сколько месяцев осталось российской экономике, ... Такой сценарий и аргумент — дело 12-36 месяцев. Но, скорее всего, кардинальное изменение произойдет еще раньше: экономика России полностью взорвется..... ГЫ-ГЫ-ГЫ
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Pierro ГЫ-ГЫ -ГЫ Эй чурка пригожинская что куришь, где такой трава берёшь??!!
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
сама статья от 15 года: https://apostrophe.ua/article/world/ex-ussr/2015-08-22/polnostyu-vzorvetsya-skolko-mesyatsev-ostalos-rossiyskoy-ekonomike/2134
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Зато при Б. Ельцине – российская экономика росла ...вниз!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Слава Рабинович-Главный исполнительный директор Diamond Age Capital Advisors! Главный- потому что один! И всего работников- один человек!
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