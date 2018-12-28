Российская экономика замедлила свой рост еще до всех этих геополитических авантюр Путина. Но еще сохраняла благоприятную конъюнктуру на мировых рынках ресурсов. За 2013-ый год экономика России выросла только на 1,3%. То есть она росла в 3 раза медленнее, чем американская. Самое показательное то, что это происходило при цене на нефть в $110 долл. за баррель. Этот рост в 1,3% на самом деле был таким, что стремился к нулю. Было видно, что от квартала к кварталу рост замедляется и этот 1,3% роста превратится в 0. А потом начнется рецессия.

Путин на самом деле знал, что будет рецессия. В принципе правительству и главе государства нужно отвечать за экономическое состояние экономики страны, которой они управляют. Но они не захотели отвечать перед российским народонаселением за то, что экономика во второй раз всего за четыре года упадет в рецессию. Что они сделали? Они аннексировали Крым, как они посчитали, в удобный для себя момент.

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Аннексировав Крым, они развязали полномасштабную войну против Украины на востоке страны, сбили Боинг, убили 10 тыс. человек в Украине, и еще несколько миллионов сделали беженцами. При этом они запустили просто колоссальную пропаганду, которая затмевает пропаганду даже Геббельса. Она превратила огромное количество народонаселения России в псевдопатриотов и психопатов.

Вот, что было сделано тогда, чтобы не отвечать за вторую рецессию за 4 года, переключить внимание и изменить повестку дня. В принципе, это у них получилось.

Да, при цене на нефть в $40 долларов за баррель экономика России взорвется катастрофично быстро. А при цене на нефть в $110 за баррель, экономика России взорвется в какой-то более длинной перспективе, медленно загнивая, при неконкурентоспособной средневзвешенной стоимости капитала, при разрушенной репутации страны и при неизбежном и необратимом технологическом отставании.

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