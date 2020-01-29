До недавнего времени Путин все-таки прикидывался конституционным гарантом и старался не выходить за рамки Основного закона, хотя эти рамки были резиновыми, и он мог растягивать их по своему усмотрению.

Нынешний переход – конституционный переворот – означает, что в России природа власти меняется и приводится в полное соответствие с фактическим наполнением. Но такой переход требует политического прикрытия, потому что это фактически спецоперация, и не случайно она приурочена к событию, которое путинский режим делает ключевым в 2020 году – это 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. Праздник победобесия становится центральной точкой – гравитационной составляющей, вокруг которой выстраивается вся новая политическая конструкция. Тем не менее, эта спецоперация требует многочисленных ходов, которые могли бы гарантировать ее успех. И мне кажется, что здесь важно отметить две ключевые проблемы, с которыми сталкивается путинский режим при транзите, задача которого – узаконить пожизненную власть Путина.

Новини Путин в ситуации непреодоленной ошибки

Первая проблема связана с международным признанием. Для Путина это на самом деле важно: он ждет больших гостей 9 мая в Москве. Ведется колоссальная работа по обработке общественного мнения на Западе. Мы видим, как все больше и больше так называемых лидеров свободного мира готовы сдаваться Путину.

Вторая проблема для Путина – это потенциальный протест. Ясно, что сегодня режим может задавить любую несанкционированную активность, но давайте еще раз представим кадры разгона демонстрации в Москве, и это все происходит где-нибудь в апреле – перед майским торжеством.

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