"Дурилка картонна!" У Росії вкрали ростову ляльку Жириновського

У російському Красноярську з будівлі міськради невідомі викрали ростовую фігуру лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

Про крадіжку заявив місцевий депутат Роман Крастелев, передає РІА Новини.

"У нас із кабінету №121 невідомі люди вкрали або вилучили ростову фігуру Володимира Вольфовича Жириновського... Смішно, може, але з урахуванням того, що мільйони рублів витрачаються на охорону будівлі внутрішню і зовнішню. На наш погляд, це дуже дивно, коли речі, що належать ... партії, з кабінету службового потрапляють. У мене прохання це питання вирішити і не доводити до того, щоб ми зверталися в поліцію", – повідомив депутат.

Голова міськради пообіцяла розібратися в ситуації.

Користувачі мережі активно обговорювали цей злочин, висміюючи його.

"Шукайте в галереї Сотбі", "Металобрухт", "Фетиш на дідусів", "Дурилка картонна пішла на розпалювання", "Видно у когось не тільки на картонну Бузову з Пятьорочки встає", "Сподіваюся, навтикали в неї голок", – писали в мережі.

Володимир Жириновський NewsOne

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський політик Володимир Жириновський видав черговий маразм про Україну. Він заявив, що вона стане державою, тільки коли увійде до складу Росії.

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