"Думаю про наступника!" Путін розповів, як виберуть наступного президента РФ

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що думає про свого наступника з 2000 року.

Про це лідер росіян розповів в інтерв'ю газеті Financial Times, передає РБК.

Путін зазначив, що він може підтримати свого наступника "і ця підтримка може виявитися істотною в тому випадку, якщо люди поважають наступника і вірять йому".

Глава Кремля наголосив, що наступного президента РФ "визначать в результаті голосування на виборах глави держави".

Відповідаючи на питання, чи не повинна Держдума РФ затвердити президента на посаді, Путін повідомив, що політична російська система відрізняється від британської і главу держави "визначають не в правлячій партії, а шляхом таємного голосування громадян".

"Ситуація змінюється, і вимоги до людей змінюються, але рішення в кінцевому рахунку повинно бути прийнято громадянами Росії. Не важливо, що і як робить чинний лідер, не має значення, кого або як він представляє, вирішальний голос - за виборцем", – додав він.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог назвав можливих наступників президента РФ Володимира Путіна.

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