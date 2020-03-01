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1 березня • оновлено в 13:54
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Дружина Лістьєва поводилася дивно після його вбивства: слідчий розкрив невідомі деталі

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Дружина відомого російського телеведучого Владислава Лістьєва, який загинув 25 років тому, Альбіна Назімова поводилася дивно під час дачі показань після вбивства її чоловіка.

Такий невідомий факт у розслідуванні розкрив 1 березня 2020-го Борис Уваров, який у 1995 році був старшим слідчим з особливо важливих справ Генпрокуратури РФ. Про це повідомляє "Лента.ру".

Зокрема, за його словами, Назімова зізналася, що у чоловіка були труднощі з олігархом Борисом Березовським і його партнером по бізнесу Бадрі Патаркацишвілі.

Владислав Лістьєв

Владислав Лістьєв

kp.ru

"З дружиною Лістьєва у мене така ситуація вийшла. Я з нею почав говорити – спілкувалися спокійно. І раптом вона в одному місці дала цікаві свідчення. Поки йшла розмова, я магнітофон не вмикав. Потім, коли бесіда закінчилася, кажу їй: хотів би вас допитати на магнітофон. Але під запис вона ті цікаві відомості повторювати не стала", – сказав Уваров.

Він підкреслив, що Назімова висловлювала невдоволення тим, що Березовський і Патаркацишвілі постійно "діставали" їхню сім'ю. Вона також скаржилася на регулярні дзвінки, які надходили як вдень, так і вночі. І після таких розмов її чоловік нібито ставав нервовим і замикався в собі.

Однак докладніше розповісти про таку інформацію жінка не захотіла і фактично відмовилася від своїх слів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Владислава Лістьєва вбили 1 березня 1995 року. Він повертався зі зйомок програми. Вбивці чекали на нього в під'їзді будинку на Новокузнецькій вулиці у Москві. Серед основних мотивів слідство називало професійну або політичну діяльність чоловіка.

  • Колишній генеральний прокурор РФ Юрій Скуратов розповів, що свого часу слідство знайшло виконавців і замовників вбивства відомого тележурналіста Владислава Лістьєва.

  • А його донька Валерія говорила, що її батька вбили через гроші.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії помер журналіст вбивство розслідування
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