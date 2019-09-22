"Доведеться зупиняти": у Путіна зробили несподівану заяву про війну з Україною

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкинув можливість повномасштабної війни з Україною.

Відповідну заяву зробив він в інтерв'ю "Московскому комсомольцу".

"Навіть думати про це не хочу. Дуже сподіваюся, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше", – висловився він.

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За словами Шойгу, у нього є особлива причина хвилюватися за відносини Москви і Києва – коріння в Україні.

"Українці – братський народ. Мої родичі по лінії мами – з України. Там похований мій дід. У Велику Вітчизняну мама пережила там окупацію. З України мамині брати пішли на фронт. І, до речі, хрестили мене в 5-річному віці в одному з храмів міста Стаханов Луганської області. Ы я абсолютно переконаний, що з українським народом ми будемо жити в мирі і добросусідстві. Час для цього, я впевнений, прийде", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан назвав три способи закінчити війну з Росією на Донбасі.

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