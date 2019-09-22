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22 вересня • оновлено в 13:33
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"Доведеться зупиняти": у Путіна зробили несподівану заяву про війну з Україною

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкинув можливість повномасштабної війни з Україною.

Відповідну заяву зробив він в інтерв'ю "Московскому комсомольцу".

"Навіть думати про це не хочу. Дуже сподіваюся, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше", – висловився він.

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У Путіна зробили несподівану заяву про війну з Україною

У Путіна зробили несподівану заяву про війну з Україною

ИноСМИ

За словами Шойгу, у нього є особлива причина хвилюватися за відносини Москви і Києва – коріння в Україні.

"Українцібратський народ. Мої родичі по лінії мами з України. Там похований мій дід. У Велику Вітчизняну мама пережила там окупацію. З України мамині брати пішли на фронт. І, до речі, хрестили мене в 5-річному віці в одному з храмів міста Стаханов Луганської області. Ы я абсолютно переконаний, що з українським народом ми будемо жити в мирі і добросусідстві. Час для цього, я впевнений, прийде", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан назвав три способи закінчити війну з Росією на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Шойгу Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Какой лицемер Шойгу ! (( Может украинские экстремисты топчут земли РФ ? Шестой год армия рабсиян их оружие убивают украинцев на их же земле ,прикрываясь брехнёй про вымышленных правосеков ,экстремистов и защитой русскоязычного населения ,которому никто и никогда не угрожал.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ермолова Виктория, Ты то российскую армию где видела?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ну что, зря шаровары пачкали?
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Булах Петр
Булах Петр
Шось, б лять, до..уя "українців" у кремлі розвелось, лунолікіх
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