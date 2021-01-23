Останні десять років Олексій Навальний боровся за те, щоб очолити російську опозицію. У 2021 році йому це вдалося.

Його прихильники проводять паралелі з Гаррі Поттером – "хлопчиком, який вижив". Опоненти порівнюють з фомкою, якою Захід намагається зламати російську "обложену фортецю", – пише Павло Казарін для Ліга.нет.

Конкуренти – таврують за надмірну імперськість і надмірний лібералізм, кому як зручніше. Втім, в цьому ідеологічному шпагаті головного російського опозиціонера немає нічого дивного.

Потрібно розуміти, що російське майбутнє залежить не від прізвища претендента на престол. Воно залежить від тієї рольової моделі, яку він буде готовий приміряти в разі своєї перемоги.

Сучасна Росія – навіть після всіх усушок, що трапилися з нею у ХХ столітті – продовжує жити за імперськими законами. Культурна дистанція між її провінціями залишається занадто великою, щоб країна могла вважати себе національною державою.

Російська Федерація приречена на розмови про "духовні скріпи" – бо без них не вийде пояснити жителям Туви і Дагестану, ненцям і чеченцям, чому вони повинні жити в одній державі. Всі ці "наднаціональні цінності" повинні грати роль імперської арматури, за допомогою якої Москва пов'язує країну в єдине ціле.

Той, хто в Росії має намір перемогти дракона, змушений це враховувати. Так само як і розвилку, на якій він виявиться в разі свого тріумфу.

У разі перемоги йому доведеться зіткнутися з очевидними речами. Країна схожа на клаптикову ковдру. У ній дрімають протиріччя між національними республіками і федеральним центром, між регіонами-донорами і дотаційними територіями.

Переможець виявить, що будь-які реформи приведуть до появи позасистемних гравців. Економічна відлига – до політичних запитів бізнесу. Будь-яка децентралізація чревата відцентрові. Кастрація пропаганди відгукнеться незручними питаннями. Боротьба з корупцією зруйнує внутрішньоелітний консенсус.

Проблема в не в особистості, а в обставинах, не в персоні, а в структурі російської держави. Доля країни все так же коливається поміж двома крайнощами. Одна з яких – національна державу. Інша – імперія. А тому будь-хто, хто рано чи пізно прийде на зміну Володимиру Путіну, опиниться перед дуже простим вибором.

Йому доведеться вибрати собі долю. Або, перемігши дракона, він сам стає драконом. Плекає однаковість. Зросійщує національні окраїни. Бореться з ідентичностями і інвестує в ностальгію.

Або він вибирає шлях Михайла Горбачова. Відпускає віжки. Запускає трансформації. Стежить за зростанням відцентровості і потроху втрачає контроль.

Цей вибір запрограмований самим форматом існування Росії. І це рівно та розвилка, яку російський ліберальний табір воліє не помічати. Якщо прихильник Кремля схильний шукати головну "духовну скріпу" для різнорідної Росії в її імперське минуле, то опозиція на роль тієї ж самої "духовної скріпи" призначає позанаціональне економічне процвітання.

Проблема останніх в тому, що вони вважають своїм головним викликом чинного главу держави. Але Путін – це не більше ніж функція. Той, хто прийде йому на зміну, буде змушений або замінити його в цій же ролі, або розпустити країну по домівках.

Навальний не виняток. Навіть якщо він – в силу потрясінь будь-якого масштабу – зуміє опинитися на російському троні, йому доведеться робити вибір. Або кидати країну в громадський формалін, повторювати, що "Крим – НЕ бутерброд", приміряти на себе маску націоналіста і міркувати про відродження величі. Або запускати в країні зміни, не маючи жодних гарантій, що вони збережуть державне статус-кво.

А тому немає ніякого протиріччя в тій подвійності, за яку дорікають Олексію Навальному. Його публічна імперськість покликана заспокоїти тих, хто боїться в Росії нового 1991 року. Його навмисний лібералізм має вселяти надію тим, хто втомився від застою і хоче змін.

Його антикорупційна риторика – головний стан облоги зброї для російських еліт. Але, в разі тріумфу, Навальному все одно не вдасться уникнути билинного каменю з проклятими питаннями.

Перебудувати російську державу в його нинішніх кордонах – практично неможливо. Імперська інерція буде відкидати все те, що служить незмінним супутником розвинених національних держав. А самоврядування, демократія і багатоголосся чреваті відцентрові і повторенням подій тридцятирічної давності.

До персони головного російського опозиціонера можна ставитися як завгодно. Хтось стане їм захоплюватися. Хтось зневажати. Але правила гри виписані задовго до його появи на політичній сцені.

А до кругообороту драконів і Ланселот ми давно встигли звикнути.

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