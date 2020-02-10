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10 лютого • оновлено в 19:02
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"Добрими справами прославитися не можна..." Соловей пояснив, чому Путін анексував Крим

4.7т
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Президент Росії Володимир Путін анексував український Крим, щоб увійти в світову історію.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробив російський політолог Валерій Соловей. За його словами, лідера РФ не цікавлять справи в Росії, йому важливо, що про нього думають у всьому світі.

Анексія Криму

Анексія Криму

"Путін вважає, що на терені успіхів в Росії не здобути всесвітньої історичної слави і не увійти в історію. Є така хороша фраза "хорошими справами прославитися не можна". Тобто, піднявши Росію економічно – в історію не увійти. А ось повернувши Крим – ось це так. Ну приємно ж, коли прес-секретар доповідає "а вас знову назвали найнебезпечнішою людиною світу". Це лестить. Збочення, але ця штука працює", – підкреслив Соловей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, на одній із зустрічей в Києві держсекретар США Майк Помпео нібито заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути анексований Крим.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Крим
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Другими словами когда весь Мир кричит, что Хутин ху @ ло, Хутину приятно. Наверное осальные пацаки разделяют чувства луноликого старца.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Соловья  с позором выгнали с МГИМО за работу на американскіе фонды.Пополнил команду лузеров Гудковых,Пономаревых,Г а в н о п о л ь с к и х ,Бабченко,Вороненков,Медоваров.Их объединяет любовь к иностранным деньгам и желание их получать грязными способами.Тут финал один.Переезд в демократическую Украину с обязательным покушением от Г Р У.Когда за хлебом пойдёт в магазин.Даже не интересно как то
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Веллер о путине. Чу! слышите умолкнувший звук божественной пушкинской речи? -"Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда... Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у березовского шатра!.."
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