"Добрими справами прославитися не можна..." Соловей пояснив, чому Путін анексував Крим

Президент Росії Володимир Путін анексував український Крим, щоб увійти в світову історію.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробив російський політолог Валерій Соловей. За його словами, лідера РФ не цікавлять справи в Росії, йому важливо, що про нього думають у всьому світі.

Анексія Криму

"Путін вважає, що на терені успіхів в Росії не здобути всесвітньої історичної слави і не увійти в історію. Є така хороша фраза "хорошими справами прославитися не можна". Тобто, піднявши Росію економічно – в історію не увійти. А ось повернувши Крим – ось це так. Ну приємно ж, коли прес-секретар доповідає "а вас знову назвали найнебезпечнішою людиною світу". Це лестить. Збочення, але ця штука працює", – підкреслив Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, на одній із зустрічей в Києві держсекретар США Майк Помпео нібито заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути анексований Крим.

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