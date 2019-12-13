"Добре, що цього не бачить Лістьєв": "Поле чудес" зганьбилося знанням російської мови

У п'ятницю, 13 грудня, російська телепрограма "Поле чудес" зганьбилася незнанням російської мови.

Автори програми допустили орфографічну помилку в задуманому слові. Про це стало відомо завдяки Telegram-каналу "Планерка".

"Програма "Поле чудес" сьогодні порадувала відмінним знанням російської мови. Цукерки МонпаНсьє були загадані з орфографічною помилкою. Але... Усім пофіг, і той, хто "розгадав" таке слово, став переможцем усієї програми", – написав автор повідомлення.

Поле чудес зганьбилося знанням російської мови Кадр із відео

"Добре, що цього не бачить Лістьєв. А російська мова відправляється в музей капітал-шоу "Поле чудес", – додав автор.

Леонід Якубович vm.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НТВ зганьбився з "розслідуванням" допінгового скандалу в Росії і прийшов до висновку, що США вторгалися в базу даних антидопінгової лабораторії в Москві.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.