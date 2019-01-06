До крові: Путін отримав пошкодження напередодні Різдва

Глава Росії Володимир Путін був помічений на публіці з перев'язаним пальцем.

Про пошкодження політика стало відомо під час його візиту в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі на Різдво.

Прес-секретар президента пояснив, що Путін просто порізався, однак від більш докладної відповіді відмовився.

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На опублікованих в мережі кадрах видно, що Путін часто дивився на свій пошкоджений палець, поправляючи пластир.

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"Що у вас з рукою?": Путін прийшов до храму з пластиром на пальці pic.twitter.com/tLs48yKphg - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 6 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях із Санкт-Петербурга.

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