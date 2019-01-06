МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

До крові: Путін отримав пошкодження напередодні Різдва

481Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін був помічений на публіці з перев'язаним пальцем.

Про пошкодження політика стало відомо під час його візиту в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі на Різдво.

Прес-секретар президента пояснив, що Путін просто порізався, однак від більш докладної відповіді відмовився.

Новини
''Кара Божа'': людина Путіна присоромила Росію через Томос
До крові: Путін отримав пошкодження напередодні Різдва

life.ru

На опублікованих в мережі кадрах видно, що Путін часто дивився на свій пошкоджений палець, поправляючи пластир.

До крові: Путін отримав пошкодження напередодні Різдва

скріншот

До крові: Путін отримав пошкодження напередодні Різдва

life.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путіна присоромили за цинічний піар на вмираючих дітях із Санкт-Петербурга.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги