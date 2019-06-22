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Диявол, черепи та чорні свічки: в Москві накрили сатаністів із дітьми-"мауглі"

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У Москві поліцейські виявили двох дітей-"мауглі", які жили в антисанітарних умовах у сім'ї безробітних.

Правоохоронці натрапили на них випадково – ті затопили квартиру знизу, повідомляє "Лента.ру" з посиланням на начальника прес-служби ГУ МВС Росії по Москві Юрія Титова.

Крім того, з'ясувалося, що батьки дітей є оккультистами-сатаністами. У їх квартирі всюди були роги і черепи тварин, а також чорні свічки і богохульні образи.

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За словами представника поліції, дві дівчинки семи і восьми років лежали на вкритій ганчірками підлозі та гралися. Малолітні відправлені до лікарні, поліція має намір позбавити їх батьків прав.

Обидві дитини відстали в розвитку, не відвідували дитсадок і школу. Вони навіть не знають власних імен. Так, старша дівчинка сказала, як її звуть, тільки після підказки батьків.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Москві в одній із квартир рятувальники виявили 5-річну дівчинку-"мауглі". У дитини, яку знайшли серед покладів сміття, виявили гнійний отит і провід, що вріс у шию.

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РосіяМосква
Теги
дітиНовини Росіїполіція
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Колосова Вика
Колосова Вика
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