Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

Проливні дощі стали причиною затоплень одразу в декількох районах Російської Федерації.

Так, сильна злива підтопила деякі вулиці в столиці країни Москві. За прогнозами синоптиків, найближчими днями може випасти до половини місячної норми опадів.

Сильна злива підтопила кілька вулиць у Москві. За прогнозами синоптиків, найближчими днями може випасти до половини місячної норми опадів pic.twitter.com/Kzaow3akYy - НТВ (@ntvru) 17 липня 2019 р

У Сочі найбільше постраждали Кудепста й Адлер. Під водою територія біля залізничного вокзалу і деякі підземні переходи. Залило 11 дворів, хоча будинки не постраждали. У місті величезні затори. За словами синоптиків, дощ продовжиться, вода в річках може піднятися, пориви вітру досягнуть 20-22 м/с. Водночас МНС попереджає про небезпеку нових смерчів.

Сильна злива, яка налетіла на Благовєщенськ Амурської області, підтопила багато вулиць. Затопленим виявився і дитячий садок №35, батькам довелося передавати дітей через паркан.

newsbullet.ru

newsbullet.ru

Новосибірськ також затопило після тривалих злив. У місті під воду пішли автомобілі, кафе і житлові приміщення. Майже дві тисячі будинків залишилися без електропостачання після найсильнішого дощу, який не вщухав протягом декількох годин. Міська каналізація не справилася з потоками і під воду пішли дороги, тротуари, парковки та підземні переходи. Водії долають брід, громадський транспорт працює з перебоями.

Вести Новосибирск

Вести Новосибирск

Вести Новосибирск

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі вулиці Києва виявилися затоплені зливою, яка пройшла у столиці вдень 14 липня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.