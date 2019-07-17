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Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

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Проливні дощі стали причиною затоплень одразу в декількох районах Російської Федерації.

Так, сильна злива підтопила деякі вулиці в столиці країни Москві. За прогнозами синоптиків, найближчими днями може випасти до половини місячної норми опадів.

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У Сочі найбільше постраждали Кудепста й Адлер. Під водою територія біля залізничного вокзалу і деякі підземні переходи. Залило 11 дворів, хоча будинки не постраждали. У місті величезні затори. За словами синоптиків, дощ продовжиться, вода в річках може піднятися, пориви вітру досягнуть 20-22 м/с. Водночас МНС попереджає про небезпеку нових смерчів.

Сильна злива, яка налетіла на Благовєщенськ Амурської області, підтопила багато вулиць. Затопленим виявився і дитячий садок №35, батькам довелося передавати дітей через паркан.

Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

newsbullet.ru

Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

newsbullet.ru

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Новосибірськ також затопило після тривалих злив. У місті під воду пішли автомобілі, кафе і житлові приміщення. Майже дві тисячі будинків залишилися без електропостачання після найсильнішого дощу, який не вщухав протягом декількох годин. Міська каналізація не справилася з потоками і під воду пішли дороги, тротуари, парковки та підземні переходи. Водії долають брід, громадський транспорт працює з перебоями.

Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

Вести Новосибирск

Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

Вести Новосибирск

Дітей перекидають через паркан: одразу декілька регіонів Росії "потонули". Фото і відео

Вести Новосибирск

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі вулиці Києва виявилися затоплені зливою, яка пройшла у столиці вдень 14 липня.

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Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії злива потоп
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Браво!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Что не утонет -то сгорит, а если не сгорит -то сами доломают! Все закономерно))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Прекрасно! Падеж скота на расеи идёт постоянно! Нам меньше работы по утилизации этого мусора!
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