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8 травня • оновлено в 08:00
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Листівка з Росії про День перемоги і коронавірус розсмішила мережу

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У Росії на вулицях поширюють листівки до Дня перемоги 9 травня, на яких радянський солдат перемагає антропоморфний коронавірус COVID-19.

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Фото такої листівки опублікував у Twitter користувач "Մιtαuskαs на карантині" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Листівка присвячена 9 Травня

Листівка присвячена 9 Травня

"Діди коронавірус перемагали... Навіть не знаю, як і коментувати цю шизофренію", – написав він.

Біля малюнка надрукований вірш якогось А.В. Борисова. У ньому говориться, що зараз волонтери, медсестри, лікарі, двірники та слюсарі працюють "на передовій", як і солдати в 1945 році.

"Діди коронавірус перемагали!" Листівка з Росії до Дня перемоги розсмішила мережу

Twitter/Մιtαuskαs на карантині

У мережі здивувалися такому трактуванні свята.

"Не зрозумів, 9 травня тепер день перемоги совка над коронавірусом?", "Кров з очей... Тільки від тексту...", "Так вірусу пухирці потрібно було в вигляді свастики загорнути", – пишуть коментатори.

"Діди коронавірус перемагали!" Листівка з Росії до Дня перемоги розсмішила мережу

Скрін коментаря

"Діди коронавірус перемагали!" Листівка з Росії до Дня перемоги розсмішила мережу

Скрін коментарів

Як писав OBOZREVATEL, в Росії планують з розмахом відсвяткувати День перемоги 9 травня, незважаючи на карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Теми
Коронавірус День Перемоги
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Росія
Теги
перемога вірус
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Расея международный чемпион мира по многократному пробитию дна даже там, где дна казалось бы быть не может))))
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