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11 березня • оновлено в 11:08
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Держдума Росії ухвалила поправки Путіна до Конституції

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У середу, 11 березня, Державна дума Росії ухвалила в третьому читанні скандальні правки в Конституцію РФ, які дають можливість президенту Володимиру Путіну залишитися в кріслі глави держави.

За виступили 383 парламентарії, при цьому ніхто не наважився проголосувати проти. Ще 43 особи утрималися.

У Росії ухвалили поправки про крадіжку Криму і "вічну" владу Путіна

Скріншот

Найскандальніші пункти

Серед поправок – виключення слова "підряд" щодо двох президентських термінів, які може займати одна і та ж особа. Крім того, ухвалено поправку, внесену депутаткою Валентиною Терешковою, про обнулення попередніх президентських термінів. Таким чином особа, яка раніше займала або займає зараз посаду президента, зможе знову стати кандидатом у президенти.

Президент у Конституції отримує право здійснювати загальне керівництво урядом РФ; він також має право головувати на засіданнях Кабінету міністрів.

Відповідно до закону, міністри так званого силового блоку призначаються на посади президентом після консультацій із Радою Федерації. Крім того, члени верхньої палати парламенту отримують право офіційно іменувати сенаторами.

Поправки вводять заборону на дії із відчуження частини території РФ, а також заклики до них. Депутати погодилися з поправкою, що Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР, фактично узаконивши крадіжку в України Криму.

Стаття 68 Конституції отримала завдяки поправкам новий виклад. Зокрема, "державною мовою РФ на всій її території є російська мова як мова державотворчого народу, що входить у багатонаціональний союз рівноправних народів РФ".

Проти цієї поправки вже виступили громадські активісти Татарстану, жорстко звернувшись до Путіна.

Держдума Росії ухвалилиа поправки Путіна до Конституції

Держдума Росії ухвалилиа поправки Путіна до Конституції

Процедура набрання чинності

Після Держдуми поправки повинні схвалити в Раді Федерації і 2/3 регіональних законодавчих зборів. Далі слово за президентом – він підписує і публікує поправки.

Спочатку почне діяти стаття 3 Конституції: вона вимагає від президента направити поправки до Конституційного суду. Там за 7 днів вирішують, чи відповідає закон Конституції.

Далі питання вирішується на плебісциті: стаття 2 наказує президенту призначити загальноросійське голосування тексту поправок до Основного закону.

У своєму указі президент сформулює винесене на голосування питання і призначить дату (мінімум через 30 днів після указу), голосувати зможуть всі росіяни старші 18, крім недієздатних і ув'язнених, день голосування буде оголошено неробочим, організацією займеться система ЦВК, а спостерігати будуть громадські палати.

ЦВК за 5 днів підрахує результати і потім за 3 дні опублікує їх. Якщо більше 1/2 прийшли на дільниці підтримали проєкт, оновлена конституція набирає чинності з дня публікації підсумків голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. Що з цього вийде, читайте в нашому матеріалі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Укроене опять вставили
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Иванова Елена
Иванова Елена
Бухалк Лексееч, встав или тебе причем "по самое не могу"!!! а ты все об Украине печешься)) ну не ид иот ди?))))))))))))))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну ващето поправки в Конституцию будут приняты по итогам всенародного голосования, которое пройдет 22 апреля.
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Юг Руси
Юг Руси
"За выступили 383 парламентария, при этом никто не решился проголосовать против" - "трУсы, негодяи! Да как они могли? Никто об Укроине даже и не подумал!" - разорвали сеть укроинцы!
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Иванова Елена, хватит! в России хлеб дешевле чем в Украине.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Юг Руси, ты о себе позаботься!!! чтоб хоть на хлеб хватило в следующие N-е количество лет ваше "все" лет)))))))))))
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