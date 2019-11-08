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8 листопада • оновлено в 13:52
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Депутату Путіна порвали щоку за зауваження: подробиці

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У РФ жителі Челябінська побили депутата Тракторозаводського району від "Єдиної Росії" (партія президента РФ Володимира Путіна) Олександра Курочкіна.

Він поплатився за те, що неодноразово робив їм зауваження. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в місцевій поліції.

Зазначається, що на політика напали нетверезі відвідувачі одного із закладів, що реалізовує алкоголь на першому поверсі багатоповерхівки.

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У РФ жителі Челябінська побили депутата від "Єдиної Росії" Олександра Курочкіна

У РФ жителі Челябінська побили депутата від "Єдиної Росії" Олександра Курочкіна

Фото з архіву Олександра Курочкіна

Зі слів потерпілого, він зробив компанії п’яниць зауваження за галасливу поведінку у вечірній час. Ті не витримали і накинулися на нього з бійкою.

Зокрема, били шестеро осіб, до того ж бейсбольною битою. Внаслідок бійки політику порвали щоку.

"Моя дівчина крикнула з балкону, що викличе поліцію — вони втекли", — сказав Курочкін.

Інформацію про побиття політика підтвердили в пресслужбі ГУ МВС у Челябінській області. За даними правоохоронців, "заява про побиття громадянина 1989 року народження була зареєстрована у відділі "Радянський". Зараз за фактом події проводиться перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Челябінській області Росії співробітниця однієї з лікарень вилаяла пацієнтку за "неналежну" поведінку і протерла їй обличчя ганчіркою, вимоченою в екскрементах.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія Челябінськ
Теги
депутат Новини Росії кримінал
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фил филька
фил филька
человека избили за то что пытался утихомирить пьяниц. но каков заголовок! если б не он я даже не зашел бы почитать)) обос всей редакцией обкуриться и начинает охрененную чушь в заголовках писать))
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Pollak John
Pollak John
надо было чтоб и жопу порвали ) Вот это были бы настоящие скрепы )
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